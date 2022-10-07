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Нобелевская премия ,  
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Лауреаты Нобелевской премии мира: свобода слова и предотвращение войн

Нобелевскую премию мира в 2022 году получили российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод. Нобелевский комитет отметил, что их работа демонстрирует значение гражданского общества для мира и демократии. Кто еще получал награду в последние годы — в обзоре РБК
2009 год
Фото:Jason Reed / Reuters
Фото: Jason Reed / Reuters

Президент США (2009–2017) Барак Обама был награжден за усилия, направленные на укрепление международной безопасности. Нобелевский комитет отметил внимание главы Белого дома к правам человека, его вклад в построение мира без ядерного оружия. Присуждение премии вызвало бурную реакцию в прессе, так как Обама на тот момент занимал президентский пост менее года и, по мнению критиков, не успел еще ничего сделать. Сам американский президент назвал награду незаслуженной

2010 год
Фото:Kin Cheung / AP
Фото: Kin Cheung / AP

Китайский правозащитник Лю Сяобо был награжден за ненасильственную борьбу за права человека в стране. На момент получения премии он уже находился в тюрьме по обвинению в подстрекательствах к подрыву госстроя. Причиной стала «Хартия 08», призывавшая к проведению политических реформ и к свободе слова. В 2017 году стало известно об онкологическом заболевании Лю Сяобо, из тюрьмы его перевели в больницу. Власти отказались отпустить правозащитника за границу для лечения, и он умер в июле того же года

2011 год
Фото:Cornelius Poppe / Scanpix / Reuters
Фото: Cornelius Poppe / Scanpix / Reuters

Нобелевский комитет наградил сразу трех женщин. Премию получили Эллен Джонсон-Серлиф, первая женщина — президент африканской страны (занимала высший государственный пост в Либерии в 2006–2018 годах); либерийская активистка Леймах Гбови, которая работала в национальных и международных правозащитных программах, в том числе в организации «Женщины мира и безопасность Африки»; и наконец, правозащитница Тавакуль Карман из Йемена (на фото все они справа налево). Награда была присуждена за борьбу за права и безопасность женщин

2012 год
Фото:Thomas Winje Oijord / NTB Scanpix / Reuters
Фото: Thomas Winje Oijord / NTB Scanpix / Reuters

Нобелевскую премию мира получил Евросоюз — за роль в объединении континента, а также в связи  с 60-летием деятельности по утверждению мира и демократии. В частности, была отмечена роль ЕС в укреплении отношений между Францией и Германией после Второй мировой войны

На фото: глава Европарламента Мартин Шульц (на первом плане), глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу (в центре) и президент Евросовета Герман ван Ромпей (на заднем плане) приветствуют собравшихся после вручения Нобелевской премии мира. 10 декабря 2012 года

2013 год
Фото:Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Нобелевскую премию получила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО). Комитет особо подчеркнул деятельность миссии по уничтожению арсеналов в Сирии. В самой организации отметили, что награда поспособствует дальнейшей работе

2014 год
Фото:Matt Dunham / AP
Фото: Matt Dunham / AP

Лауреатами стали пакистанская школьница Малала Юсуфзай и индийский правозащитник Кайлаш Сатьяртхи. Комитет отметил вклад Юсуфзай в борьбу за права девочек. Из-за этой деятельности правозащитница пережила покушение талибов в 2012 году: ей выстрелили в голову. Девочка выжила, ее здоровье восстанавливали в Великобритании. В 2013 году она выступила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сатьяртхи также был награжден за вклад в борьбу за права детей — в Индии. Его организация «Спасем детство» помогла вызволить десятки тысяч детей из разных форм рабства и предоставить им возможность получить образование

2015 год
Фото:Cornelius Poppe / NTB scanpix / Reuters
Фото: Cornelius Poppe / NTB scanpix / Reuters

Нобелевский комитет наградил «Квартет национального диалога в Тунисе» — группу из четырех организаций, выступивших посредниками при урегулировании политического кризиса в стране в 2013 году. Комитет посчитал, что они смогли предотвратить гражданскую войну, которая могла начаться на фоне «арабской весны» — переворота в 2011 году и последующих событий

На фото, слева направо: глава Нобелевского комитета Каси Кулман Файв и члены квартета: генсек Всеобщего тунисского объединения труда Хусин Абасси, глава Тунисской ассоциации адвокатов Мохамед Фадхель Махфуд, глава Тунисской лиги в защиту прав человека Абдесаттар Бин-Мусса, президент Тунисской конфедерации промышленности, торговли и ремесел Видед Бушамауи

2016 год
Фото:Reuters
Фото: Reuters

Премию получил президент Колумбии Хуан Сантос (2010–2018). Нобелевский комитет отметил его вклад в урегулирование многолетнего конфликта в стране. Противостояние между властями и леворадикальной группировкой FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) длилось с 1960-х. Стороны окончательно договорились о прекращении конфликта в 2016 году

2017 год
Фото:Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Нобелевская премия была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Таким образом была отмечена работа по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия. Организация появилась в 2006 году на основе другой — «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (получила Нобелевскую премию в 1985 году)

На фото: исполнительный директор Беатрис Фин и координатор кампании Даниэль Хёгста

2018 год
Фото:Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Премию присудили за усилия в противостоянии сексуальному насилию как орудию войны и вооруженных конфликтов. Ее получили двое. Иракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурад Басе Таха (на фото) в 2014 году была захвачена боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство» и удерживалась в сексуальном рабстве. После побега женщина стала рассказывать о случившемся с ней и о действиях исламистов по отношению к езидам в целом. Вторым лауреатом стал Денис Муквеге, врач из Конго, который оказывал помощь пострадавшим от насилия женщинам во время гражданской войны в ДРК в 1998–2002 годах

2019 год
Фото:Tore Meek / EPA / ТАСС
Фото: Tore Meek / EPA / ТАСС

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, ему присудили награду через полтора года после вступления в должность. Он заключил мирный договор с Эритреей и начал реформы по либерализации политической жизни своей страны

2020 год
Фото:Erik De Castro / Reuters
Фото: Erik De Castro / Reuters

Премию получила Всемирная продовольственная программа — организация в структуре ООН. Нобелевский комитет отметил ее усилия «по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах» и борьбу с голодом в разных частях мира

На фото: раздача еды в лагере беженцев в Сирии, октябрь 2017 года

2021 год
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Нобелевский комитет наградил премией главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, отметив его мужественную борьбу за свободу слова в России. Главреда назвали представителем всех журналистов, отстаивающих идеал в мире, в котором «демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями».

Муратов стал первым за 11 лет лауреатом Нобелевской премии из России и первым российским гражданином, получившим Нобелевскую премию мира. До него эту награду вручали двум гражданам СССР — ученому и правозащитнику Андрею Сахарову и президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. В 2010 году Нобелевскую премию получил физик с российским гражданством Константин Новоселов, проживающий сейчас в Великобритании

Фото:Eloisa Lopez / Reuters
Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Журналистку Марию Ресу, как и Муратова, наградили за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и назвали представительницей всех журналистов, отстаивающих идеал в мире, в котором «демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями».

Реса — первый нобелевский лауреат из Филиппин. Почти 20 лет она работала журналистом-расследователем телеканала CNN в Юго-Восточной Азии, в 2012 году основала новостное интернет-издание Rappler, а в 2018 году журнал Time назвал Ресу «человеком года» наравне с другими журналистами, в том числе с убитым в Стамбуле саудовским обозревателем The Washington Post Джамалем Хашкаджи. Через два года суд признал Ресу виновной в клевете на основании филиппинского закона по борьбе с киберпреступностью. Rappler сообщал, что уголовное дело завели из-за статьи 2012 года, где говорилось о связи бывшего председателя Верховного суда Ренато Короны с филиппинскими бизнесменами. Ресу освободили под залог, она обжаловала приговор

2022 год
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Нобелевский комитет наградил премией правозащитную организацию «Мемориал» (признана иногентом и ликвидирована) и назвал ее представителем гражданского общества в России. Также комитет отметил выдающиеся усилия «Мемориала» для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью и назвал организацию самым авторитетным источником информации о политзаключенных в российских СИЗО.

«Мемориал» был создан правозащитниками в 1987 году. Среди учредителей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитник Светлана Ганнушкина. В 2014 году «Мемориал» обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в 2021 году Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и принял решение о ликвидации «Мемориала»

Фото:Anders Wiklund / TT News Agency via Reuters
Фото: Anders Wiklund / TT News Agency via Reuters

На фото: правозащитник Алесь Беляцкий получает премию «Правильный образ жизни», Стокгольм, Швеция, 3 декабря 2020 года

Вторую часть Нобелевской премии мира в 2022 году получил белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. Нобелевский комитет отметил, что его работа демонстрирует значение гражданского общества для мира и демократии.

В 1996 Беляцкий основал организацию «Вясна» («Весна»), которая оказывала поддержку заключенным демонстрантам и их семьям, документировала и протестовала против применения властями пыток к политическим заключенным. В 2003 году «Весну» лишили государственной регистрации, но в 2004 году приняли в Международную Федерацию за права человека (FIDH). Основатель организации стал первым вице-президентом FIDH из Восточной Европы в 2007 году. Алеся Беляцкого арестовывали в 2011 году, в июне 2014 года его освободили. Второй раз Беляцкого арестовали 14 июля 2021 года, на момент вручения премии он находится под стражей

Фото:Markiian Lyseiko / Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Markiian Lyseiko / Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС

На фото: председатель правления общественной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук, Львов, 22 сентября 2019

Центр гражданских свобод стал еще одной организацией, получившей приз в 2022 году. Нобелевский комитет назвал центр представителем гражданского общества в Украине.

Центр гражданских свобод был основан в Киеве в 2007 году с целью продвижения прав человека и демократии на Украине, а также выступал за присоединение Украины к Международному уголовному суду. После начала военных действий на Украине Центр гражданских свобод занимался выявлением и документированием военных преступлений

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Гаяна Демурина Гаяна Демурина, Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Нобелевская премия мира Евросоюз Барак Обама Дмитрий Муратов ООН
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