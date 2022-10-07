Лауреаты Нобелевской премии мира: свобода слова и предотвращение войн

2020 год

Премию получила Всемирная продовольственная программа — организация в структуре ООН. Нобелевский комитет отметил ее усилия «по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах» и борьбу с голодом в разных частях мира

На фото: раздача еды в лагере беженцев в Сирии, октябрь 2017 года