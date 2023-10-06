Лауреаты Нобелевской премии мира: свобода слова и предотвращение войн
Нобелевскую премию мира в 2023 году получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади за «ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех». Сейчас она находится в заключении в Тегеране и отбывает очередной срок за антигосударственную деятельность. Кто еще получил награду в последние годы — в обзоре РБК
Президент США (2009–2017) Барак Обама был награжден за усилия, направленные на укрепление международной безопасности. Нобелевский комитет отметил внимание главы Белого дома к правам человека, его вклад в построение мира без ядерного оружия. Присуждение премии вызвало бурную реакцию в прессе, так как Обама на тот момент занимал президентский пост менее года и, по мнению критиков, не успел еще ничего сделать. Сам американский президент назвал награду незаслуженной.
Китайский правозащитник Лю Сяобо был награжден за ненасильственную борьбу за права человека в стране. На момент получения премии он уже находился в тюрьме по обвинению в подстрекательствах к подрыву госстроя. Причиной стала «Хартия 08», призывавшая к проведению политических реформ и к свободе слова. В 2017 году стало известно об онкологическом заболевании Лю Сяобо, из тюрьмы его перевели в больницу. Власти отказались отпустить правозащитника за границу для лечения, и он умер в июле того же года.
Нобелевский комитет наградил сразу трех женщин. Премию получили Эллен Джонсон-Серлиф, первая женщина — президент африканской страны (занимала высший государственный пост в Либерии в 2006–2018 годах); либерийская активистка Леймах Гбови, которая работала в национальных и международных правозащитных программах, в том числе в организации «Женщины мира и безопасность Африки»; и наконец, правозащитница Тавакуль Карман из Йемена (на фото все они справа налево). Награда была присуждена за борьбу за права и безопасность женщин.
Нобелевскую премию мира получил Евросоюз — за роль в объединении континента, а также в связи с 60-летием деятельности по утверждению мира и демократии. В частности, была отмечена роль ЕС в укреплении отношений между Францией и Германией после Второй мировой войны.
На фото: глава Европарламента Мартин Шульц (на первом плане), глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу (в центре) и президент Евросовета Герман ван Ромпей (на заднем плане) приветствуют собравшихся после вручения Нобелевской премии мира. 10 декабря 2012 года.
Нобелевскую премию получила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО). Комитет особо подчеркнул деятельность миссии по уничтожению арсеналов в Сирии. В самой организации отметили, что награда поспособствует дальнейшей работе.
Лауреатами стали пакистанская школьница Малала Юсуфзай и индийский правозащитник Кайлаш Сатьяртхи. Комитет отметил вклад Юсуфзай в борьбу за права девочек. Из-за этой деятельности правозащитница пережила покушение талибов в 2012 году: ей выстрелили в голову. Девочка выжила, ее здоровье восстанавливали в Великобритании. В 2013 году она выступила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сатьяртхи также был награжден за вклад в борьбу за права детей — в Индии. Его организация «Спасем детство» помогла вызволить десятки тысяч детей из разных форм рабства и предоставить им возможность получить образование.
Нобелевский комитет наградил «Квартет национального диалога в Тунисе» — группу из четырех организаций, выступивших посредниками при урегулировании политического кризиса в стране в 2013 году. Комитет посчитал, что они смогли предотвратить гражданскую войну, которая могла начаться на фоне «арабской весны» — переворота в 2011 году и последующих событий.
На фото, слева направо: глава Нобелевского комитета Каси Кулман Файв и члены квартета: генсек Всеобщего тунисского объединения труда Хусин Абасси, глава Тунисской ассоциации адвокатов Мохамед Фадхель Махфуд, глава Тунисской лиги в защиту прав человека Абдесаттар Бин-Мусса, президент Тунисской конфедерации промышленности, торговли и ремесел Видед Бушамауи.
Премию получил президент Колумбии Хуан Сантос (2010–2018). Нобелевский комитет отметил его вклад в урегулирование многолетнего конфликта в стране. Противостояние между властями и леворадикальной группировкой FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) длилось с 1960-х. Стороны окончательно договорились о прекращении конфликта в 2016 году.
Нобелевская премия была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Таким образом была отмечена работа по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия. Организация появилась в 2006 году на основе другой — «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (получила Нобелевскую премию в 1985 году).
На фото: исполнительный директор Беатрис Фин и координатор кампании Даниэль Хёгста.
Премию присудили за усилия в противостоянии сексуальному насилию как орудию войны и вооруженных конфликтов. Ее получили двое. Иракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурад Басе Таха (на фото) в 2014 году была захвачена боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство» и удерживалась в сексуальном рабстве. После побега женщина стала рассказывать о случившемся с ней и о действиях исламистов по отношению к езидам в целом. Вторым лауреатом стал Денис Муквеге, врач из Конго, который оказывал помощь пострадавшим от насилия женщинам во время гражданской войны в ДРК в 1998–2002 годах.
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, ему присудили награду через полтора года после вступления в должность. Он заключил мирный договор с Эритреей и начал реформы по либерализации политической жизни своей страны.
Премию получила Всемирная продовольственная программа — организация в структуре ООН. Нобелевский комитет отметил ее усилия «по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах» и борьбу с голодом в разных частях мира.
На фото: раздача еды в лагере беженцев в Сирии, октябрь 2017 года.
Нобелевский комитет наградил премией главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан Минюстом иностранным агентом), отметив его мужественную борьбу за свободу слова в России. Главреда назвали представителем всех журналистов, отстаивающих идеал в мире, в котором «демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями».
Муратов стал первым за 11 лет лауреатом Нобелевской премии из России и первым российским гражданином, получившим Нобелевскую премию мира. До него эту награду вручали двум гражданам СССР — ученому и правозащитнику Андрею Сахарову и президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. В 2010 году Нобелевскую премию получил физик с российским гражданством Константин Новоселов, проживающий сейчас в Великобритании.
Журналистку Марию Ресу, как и Муратова, наградили за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и назвали представительницей всех журналистов, отстаивающих идеал в мире, в котором «демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями».
Реса — первый нобелевский лауреат из Филиппин. Почти 20 лет она работала журналистом-расследователем телеканала CNN в Юго-Восточной Азии, в 2012 году основала новостное интернет-издание Rappler, а в 2018 году журнал Time назвал Ресу «человеком года» наравне с другими журналистами, в том числе с убитым в Стамбуле саудовским обозревателем The Washington Post Джамалем Хашкаджи. Через два года суд признал Ресу виновной в клевете на основании филиппинского закона по борьбе с киберпреступностью. Rappler сообщал, что уголовное дело завели из-за статьи 2012 года, где говорилось о связи бывшего председателя Верховного суда Ренато Короны с филиппинскими бизнесменами. Ресу освободили под залог, она обжаловала приговор.
Нобелевский комитет наградил премией правозащитную организацию «Мемориал» (признана иногентом и ликвидирована) и назвал ее представителем гражданского общества в России. Также комитет отметил выдающиеся усилия «Мемориала» для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью и назвал организацию самым авторитетным источником информации о политзаключенных в российских СИЗО.
«Мемориал» был создан правозащитниками в 1987 году. Среди учредителей были лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитник Светлана Ганнушкина. В 2014 году «Мемориал» обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в 2021 году Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и принял решение о ликвидации «Мемориала».
На фото: правозащитник Алесь Беляцкий получает премию «Правильный образ жизни», Стокгольм, Швеция, 3 декабря 2020 года
Вторую часть Нобелевской премии мира в 2022 году получил белорусский правозащитник Алесь Беляцкий. Нобелевский комитет отметил, что его работа демонстрирует значение гражданского общества для мира и демократии.
В 1996 Беляцкий основал организацию «Вясна» («Весна»), которая оказывала поддержку заключенным демонстрантам и их семьям, документировала и протестовала против применения властями пыток к политическим заключенным. В 2003 году «Весну» лишили государственной регистрации, но в 2004 году приняли в Международную Федерацию за права человека (FIDH). Основатель организации стал первым вице-президентом FIDH из Восточной Европы в 2007 году. Алеся Беляцкого арестовывали в 2011 году, в июне 2014 года его освободили. Второй раз Беляцкого арестовали 14 июля 2021 года, на момент вручения премии он находится под стражей.
На фото: председатель правления общественной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук, Львов, 22 сентября 2019
Центр гражданских свобод стал еще одной организацией, получившей приз в 2022 году. Нобелевский комитет назвал центр представителем гражданского общества на Украине.
Центр гражданских свобод был основан в Киеве в 2007 году с целью продвижения прав человека и демократии на Украине, а также выступал за присоединение Украины к Международному уголовному суду. После начала военных действий на Украине Центр гражданских свобод занимался выявлением и документированием военных преступлений.
Премию присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади за «ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех». Нобелевский комитет отметил, что иранские власти арестовывали женщину 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году и 154 ударам плетью. Сейчас Мохаммади находится в заключении и отбывает срок по делу о пропаганде против властей, клевете и мятеже.
Находясь в заключении, Мохаммади продолжает поддерживать протесты в Иране. Она организовывала среди заключенных акции солидарности, в результате ей ужесточили режим содержания под стражей, отметил Нобелевский комитет. Массовые протесты в Иране начались в сентябре 2022 года, после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Премия нынешнего года также посвящена людям, которые в прошлом году выходили на протесты против дискриминации женщин в Иране под лозунгом «Женщина. Жизнь. Свобода».
Наргиз Мохаммади родилась в 1972 году. Она начала заниматься правозащитной деятельностью в студенчестве. В 2003 году стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране, основанным лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади. В 2011 году Мохаммади была осуждена за действия против национальной безопасности Ирана и антиправительственную пропаганду (через два года ее освободили под залог). В 2015 году ее арестовали и приговорили к 16 годам лишения свободы за руководство правозащитным движением, которое выступало за отмену смертной казни (освобождена в 2020 году). В 2021 году Наргиз Мохаммади вновь была осуждена за «антигосударственную пропаганду».