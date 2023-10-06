Лауреаты Нобелевской премии мира: свобода слова и предотвращение войн

2023 год

Премию присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади за «ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех». Нобелевский комитет отметил, что иранские власти арестовывали женщину 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году и 154 ударам плетью. Сейчас Мохаммади находится в заключении и отбывает срок по делу о пропаганде против властей, клевете и мятеже.

Находясь в заключении, Мохаммади продолжает поддерживать протесты в Иране. Она организовывала среди заключенных акции солидарности, в результате ей ужесточили режим содержания под стражей, отметил Нобелевский комитет. Массовые протесты в Иране начались в сентябре 2022 года, после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Премия нынешнего года также посвящена людям, которые в прошлом году выходили на протесты против дискриминации женщин в Иране под лозунгом «Женщина. Жизнь. Свобода».



Наргиз Мохаммади родилась в 1972 году. Она начала заниматься правозащитной деятельностью в студенчестве. В 2003 году стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране, основанным лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади. В 2011 году Мохаммади была осуждена за действия против национальной безопасности Ирана и антиправительственную пропаганду (через два года ее освободили под залог). В 2015 году ее арестовали и приговорили к 16 годам лишения свободы за руководство правозащитным движением, которое выступало за отмену смертной казни (освобождена в 2020 году). В 2021 году Наргиз Мохаммади вновь была осуждена за «антигосударственную пропаганду».