Винная инфляция

Аналитики НКР прогнозируют заметное подорожание российского вина

Оптовые цены на российское вино к 2022 году вырастут на 15–20%, прогнозирует рейтинговое агентство НКР. В рознице, по мнению самих виноделов, подорожание будет менее значительным — примерно на 10%

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В 2021–2022 годах цены на российские вина могут вырасти в среднем на 15–20%, говорится в исследовании «Российское виноделие» рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР; входит в группу РБК). Речь идет об оптовых ценах, уточнила автор исследования, аналитик группы корпоративных рейтингов НКР Лия Баймухаметова.

Предпосылки для подорожания вина есть, согласен президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Повышение оптовых цен, по мнению Поповича, «дойдет до полки» в 2022 году. По мнению Поповича, в рознице цены вырастут в пределах 10%: 5–6% дает инфляция, к ним могут добавиться еще 5% из-за подорожавшего винограда. Повышение цен у российских виноделов ожидаемо, констатирует и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев, отмечая, что для точных оценок сначала надо увидеть результаты урожая 2021 года, который следует за трудным и засушливым 2020 годом.

Небольшой рост цен на российское вино «возможен», но вряд ли он достигнет названных аналитиками величин, полагает гендиректор управляющей компании холдинга «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский. По его словам, группа не корректировала цены на свою продукцию в первом полугодии, на второе полугодие планов повышать цены пока нет, но «Абрау-Дюрсо» «будет анализировать ситуацию».

В 2020 году средние розничные цены на российское столовое виноградное вино (сухое, полусухое и полусладкое) крепостью до 14% выросли по сравнению с предыдущим годом на 4,6%, до 432,2 руб. за 1 л, отечественное игристое вино подорожало на 4,5%, до 359,9 руб., следует из данных Росстата. В начале 2021 года темпы роста ускорились: в январе—мае столовое вино подорожало в рознице к тому же периоду 2020 года на 8,6%, до 424 руб. за 1 л, игристое — на 7,4%, до 354,9 руб.

Почему дорожает российское вино

Российские вина в ближайшее время будут дорожать из-за увеличившихся цен на виноматериал, снизившийся из-за засухи, нехватки российских саженцев и увеличения стоимости импортного посадочного материала, перечисляет НКР.

Подорожание винограда, в свою очередь, обусловлено тем, что это сырье стало более востребованным у российских виноделов из-за изменений в законодательстве. В декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал новый закон «О виноградарстве и виноделии». В соответствии с ним называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны сырья, использовать при производстве российского вина ввезенные из-за рубежа виноматериалы запретили. На тот момент Россия обеспечивала себя собственным виноградом только на 30%, остальное импортировалось из-за рубежа. Отечественного винограда не хватает, чтобы заместить выпавшие объемы импортного виноматериала, который российские виноделы использовали для производства, подтверждает Попович.

Запрет на использование импортного виноматериала с июня 2020 года одновременно снизил производство винных напитков в России и поддержал рост спроса на российский виноград в течение второй половины прошлого года, констатирует НКР. В итоге виноград на внутреннем рынке подорожал в среднем на 25–49% в зависимости от региона, указано в исследовании. Виноград составляет в среднем около 40% себестоимости вина, и его подорожание в течение года-полутора приведет, по оценке НКР, к повышению стоимости будущих вин на 10–15%.

Еще один фактор, влияющий на цену, — ослабление национальной валюты, продолжает НКР. В 2020 году рубль подешевел на 19,3%, что не могло не сказаться на стоимости бочек, шпалер и сельхозтехники, которые российские виноделы, как правило, покупают за рубежом. Ввозить из-за границы виноделы вынуждены и саженцы винограда из-за нехватки отечественных. Больше всего саженцев закупается в Италии (на ее долю приходится 34% импорта) и Сербии (29%).

На расценки повлиял и прошлогодний неурожай винограда из-за засухи, когда крымские и кубанские виноградники потеряли от 30 до 40% урожая, добавляет Анатолий Корнеев.

Популярность и увеличивающийся спрос на российское вино позволяет поднимать цены на продукцию производителям, «а для того, чтобы объяснить рост цен, они за уши притягивают причины, которые легко объяснить людям», категоричен основатель крымской винодельни Uppa Winnery Павел Швец. По его словам, в его хозяйстве урожай 2020 года был прекрасным, в 2021 году также ожидаются хорошие результаты, «никакой засухи и нехватки винограда нет», а «цены на продукцию остались прежними».

Нехватка саженцев, по словам Швеца, никак не влияет сейчас на цену вина сегодня — саженцы, которые сегодня покупают виноделы, дадут свои плоды через три-четыре года, «и вот тогда их стоимость можно списать на цену вина». Стоимость саженцев, которые будут высажены и начнут плодоносить только через четыре-пять лет, на текущую стоимость вина влияние не оказывает, уверяет и Владимир Масловский.

Следствием принятого в 2020 году нового закона «О виноградарстве и виноделии» стал «определенный» рост стоимости винограда, связанный с увеличением спроса на сырье, признает представитель Минсельхоза. Но, по мнению министерства, в текущих условиях этот рост — скорее благоприятный фактор для притока инвестиций в отрасль и расширения объемов производства. По мере насыщения рынка отечественным сырьем цены на виноград и вино в России будут снижаться, рассчитывают в Минсельхозе.

Российское виноделие в цифрах Потребление вина в России в 2020 году, согласно приведенным НКР данным, снизилось: среднестатистический россиянин выпил за прошлый год 6,7 л вина, тогда как в 2019 году это было 7,4 л. Для сравнения: потребление водки на душу населения в России составило в прошлом году 4,9 л. Производство вина в России в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом на 4,2% — с 46,2 млн до 44,3 млн дал. По состоянию на конец прошлого года Россия занимала 20-е место в мире по площади виноградников, 12-е — по производству вина и шестое место среди крупнейших импортеров.

Как изменятся затраты российских виноделов

В ближайшие годы виноделы будут вынуждены повышать долговую нагрузку отрасли в рамках стратегического перехода на самообеспечение сырьем, предупреждает НКР. По оценке агентства, капитальные вложения российских виноделов в закладку новых виноградников, перезакладку старых, обновление парка сельхозтехники будут увеличиваться в среднем по отрасли не менее чем на 10–12% в год. Только в 2020 году капвложения крупных виноделен («Абрау-Дюрсо», «Кубань-вино», «Золотая балка», «Фанагория», «Массандра») подскочили более чем на 30%, тогда как у многих небольших хозяйств роста не наблюдалось, уточняется в исследовании.

Полный запрет на использование импортного виноматериала вынудил виноделов, которые его использовали, увеличивать площади собственных виноградников, отмечает НКР. Например, группа «Абрау-Дюрсо», один из лидеров по производству игристых и тихих вин в России, в августе 2020 года купила винодельню «Юбилейная», которой принадлежал один из крупнейших виноградников на Кубани. В результате сделки «Абрау-Дюрсо» стала собственником более 3 тыс. га виноградопригодных земель, из них около 2 тыс. га — плодоносящие виноградники, ей также перешли запасы виноматериалов винодельни. Цена покупки ООО «Агрофирма «Юбилейная» и дочернего ООО «Винодельня «Юбилейная» превысила 1 млрд руб., указано в отчетности по МСФО группы «Абрау-Дюрсо». Сделка осуществлялась на заемные средства.

Приобретение новых виноградников увеличило совокупный долг «Абрау-Дюрсо» на 57%, обращают внимание аналитики НКР. Обычно увеличение долга не очень хороший знак без роста продаж, но инвестиции в будущее сырье и материалы должны при прочих равных окупиться стабильным денежным потоком в будущем, говорит аналитик Hypothesis Research Марина Алексеенкова.

Виноградники — капиталоемкая отрасль, «Абрау-Дюрсо» вкладывает в них около 500 млн руб. ежегодно, указывает Масловский. Для покупки «Юбилейной» потребовались заимствования, но их размер не был «критичным» для «Абрау-Дюрсо», уточняет топ-менеджер.

Другие крупные винодельни — «Золотая балка» и «Массандра» — не ответили на запросы РБК.