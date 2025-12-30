 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Между Россией и Белоруссией запустят ночные безостановочные поезда типа «Ласточка» для решения проблем с нехваткой билетов. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Александр Рогожник в интервью изданию «Беларусь сегодня».

По словам дипломата, заполненность поездов, курсирующих между странами, достигает примерно 80%. Для увеличения потока пассажиров «Российские железные дороги» запустили дополнительные «Ласточки», один из составов отправился на маршрут по двум направлениям 15 декабря.

«Кроме того, открою небольшой секрет: с РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных «Ласточек». Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов», — сказал посол.

Отдельно белорусский посол выделил открытие трансграничного сообщения Смоленска с Витебском и Оршей в рамках договоренностей Союзного государства. По его словам, маршруты будут субсидироваться. Между Смоленском и Витебском планируют запустить дизельный поезд в 2026 году.

Путин поручил оптимизировать строительство ВСМ Москва — Петербург
Бизнес
Владимир Путин

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, выступая на бизнес-форуме «Минск и Москва: новый драйвер развития» в сентябре этого года, заявил, что обсуждал с Минтрансом «перспективу «натяжения струны» между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 км/ч».

Авторы идеи высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой хотят соединить две столицы скоростной железной дорогой, которая позволит сократить время в пути с семи—восьми часов приблизительно до трех. Проект получил название «Союз».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Движение поездов Белоруссия Россия Союзное государство
Материалы по теме
В правительстве подтвердили планы построить в России пять ВСМ к 2045 году
Экономика
Минобороны Белоруссии показало заступление «Орешника» на боевое дежурство
Политика
Путин поручил оптимизировать строительство ВСМ Москва — Петербург
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
IBU не отреагировал на запрос СБР о допуске российских юниоров Спорт, 13:14
Сколько заключенных помиловал Лукашенко в 2025 году. Инфографика Политика, 13:10
Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки» Общество, 13:08
Гиперлокальный супермаркет: какие новые форматы развивают ретейлеры Отрасли, 13:02
Как мошенники обманывали водителей в 2025 году. Самые нетривиальные схемы Авто, 13:01
Как подстраховаться директору, чтобы не получить претензию и увольнения Компании, 13:00
Российский рынок СИЗ по итогам 2025 года вырастет на 10% Компании, 13:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Песков назвал доверительным диалог Путина и Трампа Политика, 12:56
ФСБ сообщила о задержании в трех регионах еще одной группы белхороевцев Политика, 12:51
Как оптимизация инфраструктуры влияет на работу видеосервисов Отрасли, 12:43
Фигурист Галлямов грубо отреагировал на критику со стороны Губерниева Спорт, 12:40
Песков ответил на вопрос об уликах по атаке дронов на резиденцию Путина Политика, 12:40
СК передал в суд дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма Общество, 12:38
Первая стадия — энтузиазм. 5 шагов к полному выгоранию Образование, 12:38