Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Между Россией и Белоруссией запустят ночные безостановочные поезда типа «Ласточка» для решения проблем с нехваткой билетов. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Александр Рогожник в интервью изданию «Беларусь сегодня».

По словам дипломата, заполненность поездов, курсирующих между странами, достигает примерно 80%. Для увеличения потока пассажиров «Российские железные дороги» запустили дополнительные «Ласточки», один из составов отправился на маршрут по двум направлениям 15 декабря.

«Кроме того, открою небольшой секрет: с РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных «Ласточек». Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов», — сказал посол.

Отдельно белорусский посол выделил открытие трансграничного сообщения Смоленска с Витебском и Оршей в рамках договоренностей Союзного государства. По его словам, маршруты будут субсидироваться. Между Смоленском и Витебском планируют запустить дизельный поезд в 2026 году.

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, выступая на бизнес-форуме «Минск и Москва: новый драйвер развития» в сентябре этого года, заявил, что обсуждал с Минтрансом «перспективу «натяжения струны» между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 км/ч».

Авторы идеи высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой хотят соединить две столицы скоростной железной дорогой, которая позволит сократить время в пути с семи—восьми часов приблизительно до трех. Проект получил название «Союз».