Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки»
Между Россией и Белоруссией запустят ночные безостановочные поезда типа «Ласточка» для решения проблем с нехваткой билетов. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Александр Рогожник в интервью изданию «Беларусь сегодня».
По словам дипломата, заполненность поездов, курсирующих между странами, достигает примерно 80%. Для увеличения потока пассажиров «Российские железные дороги» запустили дополнительные «Ласточки», один из составов отправился на маршрут по двум направлениям 15 декабря.
«Кроме того, открою небольшой секрет: с РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных «Ласточек». Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов», — сказал посол.
Отдельно белорусский посол выделил открытие трансграничного сообщения Смоленска с Витебском и Оршей в рамках договоренностей Союзного государства. По его словам, маршруты будут субсидироваться. Между Смоленском и Витебском планируют запустить дизельный поезд в 2026 году.
Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, выступая на бизнес-форуме «Минск и Москва: новый драйвер развития» в сентябре этого года, заявил, что обсуждал с Минтрансом «перспективу «натяжения струны» между Минском и Москвой, по которой могли бы тележки, вагончики ехать со скоростью 500 км/ч».
Авторы идеи высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой хотят соединить две столицы скоростной железной дорогой, которая позволит сократить время в пути с семи—восьми часов приблизительно до трех. Проект получил название «Союз».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах