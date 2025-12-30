 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Bloomberg рассказал о новой сложности в мирном плане Трампа по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Нападение на резиденцию Путина может стать препятствием для мирного плана Трампа по Украине, поскольку Россия ответила решением изменить переговорную позицию, пишет Bloomberg. Киев причастность к атаке отрицает
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Reuters)

Решение России пересмотреть переговорную позицию после атаки дронов на резиденцию президента Владимира Путина стало новой сложностью для кампании американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, пишет Bloomberg.

Трамп и Путин обсудили произошедшее в ходе телефонного разговора, второго за последние двое суток. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, американский президент был «шокирован» этой информацией и «в буквальном смысле возмущен». Сам Трамп заявил, что «был очень зол», когда узнал об атаке. По версии Bloomberg, такая реакция американского президента говорит, что тот «встал на сторону Путина».

О попытке атаки на резиденцию Путина в Новгородской области стало известно после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, Киев использовал 91 беспилотник дальнего действия, но все были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Кремль назвал произошедшее террористическим актом, направленным не только на срыв переговоров, но и против Трампа.

Украинские власти обвинения в причастности к атаке отвергли. Президент Владимир Зеленский, отвечая на заявление российской стороны предупредил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.

Пакистан назвал атаку на резиденцию Путина угрозой миру и безопасности
Политика
Шахбаз Шариф

Ушаков отмечал, что атака на резиденцию произошла практически сразу после переговоров США и Украины, в ночь на 29 декабря. 28 декабря украинская и американская делегации встретились в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде. После встречи президент США заявил, что сторонам удалось добиться 95% прогресса. По словам Зеленского, подготовленный мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США — на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой — почти на 100%.

Россия неоднократно заявляла о попытках Украины и европейских стран сорвать мирные переговоры, которые идут при участии США. В декабре американский президент заявил, что стороны конфликта и посредники ближе к урегулированию, «чем когда-либо». По словам Трампа, спорным остается вопрос территорий.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Дарья Лебедева
Владимир Путин Украина мирный план
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
