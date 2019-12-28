Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России

Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий производство российского вина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон регулирует сферу виноградарства и виноделия в стране, принципы государственной политики в этой области, условия господдержки и правовые вопросы. Он также определяет основные понятия отрасли, например термин «вино России».

Помимо этого документ устанавливает технологические правила производства вин, требования к сырью, национальную систему защиты вина по географическому указанию и другое. Документ не распространяется на россиян, которые ведут личное подсобное хозяйство.

В декабре законопроект о виноделии и виноградарстве одобрили Госдума и Совет Федерации. Однако российские виноделы выразили опасения по его поводу. По мнению советника Ассоциации виноделов Севастополя Дарьи Морозкиной, документ закрепляет принятые в России технологические методы, что не позволит производителям перенимать европейский опыт.