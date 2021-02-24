Потребление водки выросло в России на 2% в 2020 году

В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 л, что на 2% больше, чем в 2019-м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Данные получены на основе информации о продажах спиртных напитков из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, а также предварительной информации Росстата о численности населения в России на 1 января 2021 года.

Лидером по потреблению водки в России стала Сахалинская область, там на душу населения пришлось 12,4 л напитка в год, что на 2% больше, чем годом ранее. Следом идут Магаданская область (11,6 л, — 2%), Коми (11,2 л, +3%), Карелия (9,8 л, без изменений) и Чукотка (9,4 л, –6%).

При этом лидером по темпу роста употребления водки стала Калининградская область. За прошлый год потребление этого напитка выросло там сразу на 39% до 5,6 л на человека.