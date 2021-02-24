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Потребление водки выросло в России на 2% в 2020 году

В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 л, что на 2% больше, чем в 2019-м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Данные получены на основе информации о продажах спиртных напитков из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, а также предварительной информации Росстата о численности населения в России на 1 января 2021 года.

Лидером по потреблению водки в России стала Сахалинская область, там на душу населения пришлось 12,4 л напитка в год, что на 2% больше, чем годом ранее. Следом идут Магаданская область (11,6 л, — 2%), Коми (11,2 л, +3%), Карелия (9,8 л, без изменений) и Чукотка (9,4 л, –6%).

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Фото:АГН «Москва»

При этом лидером по темпу роста употребления водки стала Калининградская область. За прошлый год потребление этого напитка выросло там сразу на 39% до 5,6 л на человека.

Как рассказал глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, топ-5 регионов по потреблению водки не меняется из года в год, так как речь идет о территориях, отдаленных от центральной части России, куда довезти нелегально произведенную продукцию сложно и невыгодно. Поэтому жители этих регионов обычно потребляют только легальные напитки.

В декабре прошлого года проект «Трезвая Россия» выпустил доклад, в котором говорилось, что алкоголь употребляют более 85% трудоспособных россиян. В документе уточняется, что 70% смертей в этой возрастной группе связано со злоупотреблением спиртными напитками. Наиболее употребляемым алкоголем в стране, по данным «Трезвой России», стали пиво (8,5 млрд л в год) и водка (1 млрд л в год).

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