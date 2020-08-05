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«Абрау-Дюрсо» стал совладельцем одного из крупнейших виноградников Кубани

Российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» приобрел долю в одном из крупнейших виноградников Кубани в поисках альтернативы импортному сырью, которое теперь нельзя использовать для изготовления российского вина
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Группа «Абрау-Дюрсо» стала совладельцем одного из крупнейших винодельческих хозяйств Кубани — зарегистрированного в Темрюкском районе Краснодарского края ООО «Винодельня «Юбилейная». В начале августа 2020 года ПАО «Абрау-Дюрсо» получило долю в уставном капитале винодельни в размере 0,1%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Владельцем остальных 99,9% остается ООО «Агрофирма «Юбилейная».

Представитель «Абрау-Дюрсо» факт получения доли подтвердил, не раскрыв иные параметры и цель сделки. Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов от комментариев отказался.

В агрофирме «Юбилейная» на запрос РБК на момент публикации не ответили. Недавно она сменила владельца: в марте 2020 года компания перешла к московскому ООО «Техностанкомаш», которое принадлежит бенефициару «Русской винотеки» Евгению Прокофьеву. До этого «Юбилейной» владел кубанский бизнесмен Асланбий Нагой.

«Абрау-Дюрсо» — один из лидеров по производству игристых и тихих вин в России, напоминает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По итогам 2019 года «Абрау-Дюрсо» выпустила 2,5 млн дал вин, или 19% всех отечественных вин. Сама группа у себя на сайте указывает, что продала в прошлом году 43,3 млн бутылок своей продукции.

О планах «Абрау-Дюрсо» расширять собственные площади под виноградники Титов заявил год назад: на эти цели группа в 2020 году планировала выделить 1 млрд руб. Виноградники — особенно ценный актив после принятия в России нового закона «О виноградарстве и виноделии», указывает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В соответствии с этим законом, вступившим в силу 26 июня, называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны винограда. На этикетке и при реализации в магазине продукции, изготовленной из иностранного виноматериала, должно быть указано, что этот напиток не является вином. Производители уже предупреждали, что собственного виноматериала в России недостаточно и производство игристых вин (российского шампанского) может сократиться: например, в «Абрау-Дюрсо» 60% продукции изготавливается из иностранного виноматериала, оценивал Титов.

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Из-за нового закона часть продукции «Абрау-Дюрсо» не может быть названа вином, поэтому логично, что компания ищет в России виноградники, чтобы обеспечить замену импортному сырью, отмечает источник РБК в одной из винодельческих компаний.

Виноградники «Юбилейной» находятся на Таманском полуострове между Азовским и Черным морем — их площадь, как указано на сайте компании, более 2,5 тыс. га. Для целей «Абрау-Дюрсо», которая производит много шампанского для массового сегмента, такой актив подходит, считает основатель крымской винодельни Uppa Winey Павел Швец.

Виноградник «Юбилейной» входит в десятку крупнейших в России — его площади могут составлять около 7–8% всех виноградников Кубани, он в хорошем состоянии и располагает современными технологиями переработки винограда, так что для «Абрау-Дюрсо» это разумное и своевременное приобретение, считает Ставцев.

У «Абрау-Дюрсо» уже есть 780 га виноградников в районе озера Абрау, и группа закладывает еще один виноградник в районе Анапы — сейчас там 630 га, а в планах довести его до 1,5 тыс. га, указывает Ставцев.

Приобретение номинально крохотной доли в «Юбилейной» может быть обусловлено тем, что эта винодельня — проблемный актив, едва не ставший банкротом. Винодельня была основана в 2014 году, когда агрофирма «Юбилейная» приобрела активы обанкротившегося советского винзавода «Запорожское». В феврале 2019 года само ООО «Винодельня «Юбилейная» подало в арбитражный суд Краснодарского края заявление о банкротстве. В мае того же года в компании, чья задолженность перед кредиторами превышала 3,3 млрд руб., было введено наблюдение.

Банкротство, по версии правоохранительных органов, могло быть преднамеренным. В начале июня 2020 года Главное управление МВД по Краснодарскому краю установило, что учредитель и руководитель группы винодельческих компаний получил денежные средства от кредиторов и сырье для продукции от поставщиков, выпустил продукцию и реализовал ее, а затем вывел активы в свою пользу через аффилированных лиц и инициировал банкротство. Кредиторы понесли убытки в размере более 900 млн руб. По данным СМИ, речь шла о винодельне «Юбилейная» и ее владельце Асланбии Нагое. Материалы дела были переданы в суд.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Как бы то ни было, в июле 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края прекратил дело о банкротстве винодельни «Юбилейная» после погашения требований кредиторов. В материалах суда указано, что права в отношении части требований перешли к «Абрау-Дюрсо». Группа, в свою очередь, от перешедших к ней требований отказалась. Временный управляющий оценил активы «Юбилейной» в 2,9 млрд руб.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: «Абрау-Дюрсо», вино, виноделие, банкротство
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