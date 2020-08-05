«Абрау-Дюрсо» стал совладельцем одного из крупнейших виноградников Кубани

Российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» приобрел долю в одном из крупнейших виноградников Кубани в поисках альтернативы импортному сырью, которое теперь нельзя использовать для изготовления российского вина

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Группа «Абрау-Дюрсо» стала совладельцем одного из крупнейших винодельческих хозяйств Кубани — зарегистрированного в Темрюкском районе Краснодарского края ООО «Винодельня «Юбилейная». В начале августа 2020 года ПАО «Абрау-Дюрсо» получило долю в уставном капитале винодельни в размере 0,1%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Владельцем остальных 99,9% остается ООО «Агрофирма «Юбилейная».

Представитель «Абрау-Дюрсо» факт получения доли подтвердил, не раскрыв иные параметры и цель сделки. Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов от комментариев отказался.

В агрофирме «Юбилейная» на запрос РБК на момент публикации не ответили. Недавно она сменила владельца: в марте 2020 года компания перешла к московскому ООО «Техностанкомаш», которое принадлежит бенефициару «Русской винотеки» Евгению Прокофьеву. До этого «Юбилейной» владел кубанский бизнесмен Асланбий Нагой.

«Абрау-Дюрсо» — один из лидеров по производству игристых и тихих вин в России, напоминает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По итогам 2019 года «Абрау-Дюрсо» выпустила 2,5 млн дал вин, или 19% всех отечественных вин. Сама группа у себя на сайте указывает, что продала в прошлом году 43,3 млн бутылок своей продукции.

О планах «Абрау-Дюрсо» расширять собственные площади под виноградники Титов заявил год назад: на эти цели группа в 2020 году планировала выделить 1 млрд руб. Виноградники — особенно ценный актив после принятия в России нового закона «О виноградарстве и виноделии», указывает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.