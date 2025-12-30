 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК передал в суд дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма

Арсен Маркарян
Арсен Маркарян (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«Уголовное дело передано для направления в суд», — говорится в сообщении.

Блогер обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 (оскорбление памяти защитников Отечества с использованием СМИ или интернета) и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичное оправдание нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Максимальное наказание по данной статье — до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил на одном из популярных видеохостингов видеозапись, содержащую оскорбления в адрес памяти Александра Матросова — героя Советского Союза. В ролике демонстрировалось презрительное отношение к подвигу Матросова, который во время Великой отечественной войны закрыл собой амбразуру немецкого дзота, чтобы дать своим товарищам возможность выполнить боевую задачу.

Кроме того, блогер разместил в мессенджере видео с оправданием идеологии и практики нацизма, включая уничтожение групп по национальному признаку, уточнили в СК.

Маркаряна задержали в Подмосковной Кубинке в конце августа, при задержании он прятался в багажнике автомобиля. Ему предъявили обвинения и арестовали. После просмотра записи Маркарян заявил, что не узнает человека на ней, а опубликовавший видео канал ему незнаком. Позже, по данным СК, блогер полностью признал вину.

В МВД сообщили, что задержанный блогер Маркарян прятался в багажнике авто
Общество

В ноябре Маркаряна оштрафовали на 15 тыс. руб. за пропаганду наркотических средств — блогер опубликовал видео, в котором, согласно материалам суда, «рассказывал о свойствах определенного психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности, а также источника постоянной энергии».

30-летний блогер известен как автор курса «База», который, по его словам, помогает мужчинам развивать уверенность и физическую силу. Маркарян критиковал военные действия и политику российских властей. Его аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) насчитывает около полумиллиона подписчиков.

Теги
Плугина Ирина
Арсен Маркарян блогеры Следственный комитет уголовное дело оскорбление реабилитация нацизма
