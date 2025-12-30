Долина не стала обжаловать решение о выселении из квартиры в Хамовниках
Певица Лариса Долина не стала подавать жалобу на решение суда о выселении из проданной Полине Лурье квартиры в Хамовниках, сообщила РБК адвокат артистки Мария Пухова.
«Лариса Александровна намерена покинуть квартиру не позднее пятого января, решение обжаловать она не планирует, мы его еще даже не получили на руки», — сказала собеседница агентства.
РБК обратился за комментарием к адвокату Лурье Светлане Свириденко.
Решение о выселении Долиной из квартиры Мосгорсуд принял 25 декабря, оно вступило в силу немедленно. Ранее, 16 декабря, Верховный суд признал право собственности на квартиру за Лурье.
Весной 2024 года Долина продала квартиру в Хамовниках Лурье за 112 млн руб. Позднее певица заявила, что сделка была совершена под влиянием мошенников, которые, представляясь участниками операции по защите имущества, вынудили ее срочно продать недвижимость и перевести деньги на подконтрольные им счета.
В марте Хамовнический суд признал сделку недействительной и вернул квартиру Долиной, отказав Лурье в компенсации, поскольку средства фактически оказались у преступников. Это решение впоследствии было подтверждено судами вышестоящих инстанций. Лурье, настаивая на статусе добросовестного приобретателя, обжаловала решение в Верховном суде.
