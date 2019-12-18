Российские виноделы впервые получили собственное регулирование

Госдума приняла законопроект «О виноградарстве и виноделии», уже вызвавший беспокойство отрасли из-за отказа использовать зарубежные виноматериалы. Проект был принят без поправок, к ним могут вернуться в следующем году

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В среду, 18 декабря, Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект «О виноградарстве и виноделии», который, по замыслу его авторов — группы депутатов во главе с бывшим главным санитарным врачом Геннадием Онищенко, должен стать определяющим для отрасли и оказать государственную поддержку российскому виноделию.

«Это базовый закон, и если мы сможем принять его до конца года, то мы сможем с уверенностью говорить, что следующий год будет годом начала создания отрасли виноградарства и виноделия», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На заседании во вторник, 17 декабря, профильный комитет Госдумы по экономической политике и предпринимательству рекомендовал принять законопроект во втором чтении без существенных изменений. Такая поспешность была обусловлена вступлением с 1 января 2020 года нового налогового режима для отрасли: принятые ранее поправки в Налоговый кодекс введут новые ставки акцизов на вино. Эти поправки также относят виноград и виноматериалы к подакцизной продукции, устанавливают налоговый вычет для производителей вина из винограда с повышающим коэффициентом и уравнивают акцизы для российских и зарубежных напитков. Без принятия закона «О виноградарстве и виноделии» отрасль не сможет работать, пояснял «Ведомостям» председатель комитета Сергей Жигарев.

Основные предложения принятого законопроекта Появится специальный термин «вино России».

Виноградосодержащие напитки, состоящие из вина и добавок, должны содержать на этикетке фразу «Не является вином».

Законопроект в целом устанавливает технологические правила производства различных видов вин и требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при их производстве.

Документом устанавливаются нормы, определяющие признаки фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции, и вводится запрет на ее производство и оборот.

Вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.

Будет создан федеральный реестр виноградопригодных земель.

В торговых залах магазинов и других местах продажи российских вин выкладка должна сопровождаться надписью «Вино России».

У самих виноделов отдельные положения законопроекта вызвали опасения. К примеру, советник Ассоциации виноделов Севастополя Дарья Морозкина отмечала, что, закрепляя общепринятые в России технологические методы, государство не позволит перенимать виноделам европейский опыт, вводить что-то новое и технологичное.