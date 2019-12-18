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Российские виноделы впервые получили собственное регулирование
Госдума приняла законопроект «О виноградарстве и виноделии», уже вызвавший беспокойство отрасли из-за отказа использовать зарубежные виноматериалы. Проект был принят без поправок, к ним могут вернуться в следующем году
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В среду, 18 декабря, Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект «О виноградарстве и виноделии», который, по замыслу его авторов — группы депутатов во главе с бывшим главным санитарным врачом Геннадием Онищенко, должен стать определяющим для отрасли и оказать государственную поддержку российскому виноделию.

«Это базовый закон, и если мы сможем принять его до конца года, то мы сможем с уверенностью говорить, что следующий год будет годом начала создания отрасли виноградарства и виноделия», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На заседании во вторник, 17 декабря, профильный комитет Госдумы по экономической политике и предпринимательству рекомендовал принять законопроект во втором чтении без существенных изменений. Такая поспешность была обусловлена вступлением с 1 января 2020 года нового налогового режима для отрасли: принятые ранее поправки в Налоговый кодекс введут новые ставки акцизов на вино. Эти поправки также относят виноград и виноматериалы к подакцизной продукции, устанавливают налоговый вычет для производителей вина из винограда с повышающим коэффициентом и уравнивают акцизы для российских и зарубежных напитков. Без принятия закона «О виноградарстве и виноделии» отрасль не сможет работать, пояснял «Ведомостям» председатель комитета Сергей Жигарев.

Основные предложения принятого законопроекта

  • Появится специальный термин «вино России».
  • Виноградосодержащие напитки, состоящие из вина и добавок, должны содержать на этикетке фразу «Не является вином».
  • Законопроект в целом устанавливает технологические правила производства различных видов вин и требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при их производстве.
  • Документом устанавливаются нормы, определяющие признаки фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной винодельческой продукции, и вводится запрет на ее производство и оборот.
  • Вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения.
  • Будет создан федеральный реестр виноградопригодных земель.
  • В торговых залах магазинов и других местах продажи российских вин выкладка должна сопровождаться надписью «Вино России».

У самих виноделов отдельные положения законопроекта вызвали опасения. К примеру, советник Ассоциации виноделов Севастополя Дарья Морозкина отмечала, что, закрепляя общепринятые в России технологические методы, государство не позволит перенимать виноделам европейский опыт, вводить что-то новое и технологичное.

Одна из основных претензий отрасли — запрет на производство вина из импортного виноматериала (балка). Сегодня Россия обеспечивает себя виноматериалами только на 30%, остальное страна импортирует. По прогнозу Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя, страна будет сохранять зависимость от импортного виноматериала до 2030 года.

Запрет ввоза виноматериалов повышает возможности заработка 30% российских виноделов, но одновременно отдаляет перспективу, когда потребитель станет пить больше вина, просто потому, что напиток станет дороже, отмечал ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Закон о виноделии может быть эффективным инструментом для развития производства отечественных вин из российского сырья, но для предприятий, производящих продукцию из импортного виноматериала, этот документ станет фатальным, предупреждал гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.

«Тенденция правильная — вино должно делаться из регионального отечественного винограда. Но когда сырья не хватает, особенно для производства игристых вин, его приходится ввозить. Причем так делают не только в России, но и в Германии и других странах», — указывает бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет группой компаний «Абрау-Дюрсо»). Запретительные меры приведут к росту импорта вина в бутылках, но не решат вопрос перехода на российский продукт, настаивает Титов.

Законопроект, после того как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент, станет законом только через 180 дней после опубликования. Председатель думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев уже пообещал, что в течение полугода в законопроект будут внесены поправки.

Автор: Анна Левинская
Теги: вино, виноделие
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