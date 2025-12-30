 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,54 x 4,4 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,38 x 5 2 7,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,45 x 4,9 2 7,5 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8 x 3,95 2 1,48 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 6 x 3,5 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

IBU не отреагировал на запрос СБР о допуске российских юниоров

МОК рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах и допустить их с флагом и гимном. В СБР говорят, что направили по этому вопросу письмо в IBU, но не получили никакой реакции
Виктор Майгуров
Виктор Майгуров (Фото: Пресс-служба СБР)

Международный союз биатлонистов (IBU) не отреагировал на запрос Союза биатлонистов России (СБР), касающийся рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских юниоров к международным стартам. Об этом ТАСС заявил президент СБР Виктор Майгуров.

«Мы направили письмо по этому вопросу в IBU, но не получили никакой реакции. Нам они ничего не отвечают, мы видели только их ответ в прессе о том, что они заняты иском в Спортивном арбитражном суде», — сказал Майгуров.

В декабре СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) об отмене решения не допускать российских спортсменов на турниры под эгидой IBU. Международная организация отказалась рассматривать дело в ускоренном порядке.

В декабре МОК рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах и допустить их с флагом и гимном. В отношении взрослых спортсменов рекомендации (индивидуальные спортсмены и нейтральный статус) все еще сохраняются.

После этого руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил, что организация направила запрос IBU о допуске юниоров.

Российские биатлонисты не участвуют в международных стартах с 2022 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Рената Утяева
Международный союз биатлонистов (IBU) Союз биатлонистов России Международный олимпийский комитет (МОК) Виктор Майгуров
Материалы по теме
IBU отказался рассматривать иск о недопуске россиян в ускоренном порядке
Спорт
IBU заявил, что уверен в своей позиции перед слушанием в CAS по россиянам
Спорт
IBU не поменяет позицию по россиянам после решения МОК о допуске на Игры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Из-за сильного ветра в аэропорту Калининграда задержали более 50 рейсов Общество, 14:46
Названа самая пустующая торговая улица Москвы на конец 2025 года Недвижимость, 14:45
Как бизнес букмекеров адаптируется к новым условиям рынка Спорт, 14:44
Путин поручил создать перечень объектов для защиты резервистами Политика, 14:44
Победитель Лиги Европы выбыл из строя из-за паралича лица Спорт, 14:43
Путин подписал указ о проведении сборов россиян в мобилизационном резерве Политика, 14:41
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Владимир Крамник подал в суд на FIDE Спорт, 14:39
ФАС разрешила «Росспиртпрому» купить крупнейшего производителя водки Бизнес, 14:37
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 14:36
ЦБ решил сделать платежи в бюджет в цифровых рублях без комиссии для всех Крипто, 14:30
Вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с отечественным двигателем Технологии и медиа, 14:29
Новый тренд в инвестициях — фонды коммерческой недвижимости Отрасли, 14:29
Binance приостановила вывод средств на карты украинских пользователей Финансы, 14:22