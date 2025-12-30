IBU не отреагировал на запрос СБР о допуске российских юниоров
Международный союз биатлонистов (IBU) не отреагировал на запрос Союза биатлонистов России (СБР), касающийся рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских юниоров к международным стартам. Об этом ТАСС заявил президент СБР Виктор Майгуров.
«Мы направили письмо по этому вопросу в IBU, но не получили никакой реакции. Нам они ничего не отвечают, мы видели только их ответ в прессе о том, что они заняты иском в Спортивном арбитражном суде», — сказал Майгуров.
В декабре СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) об отмене решения не допускать российских спортсменов на турниры под эгидой IBU. Международная организация отказалась рассматривать дело в ускоренном порядке.
В декабре МОК рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах и допустить их с флагом и гимном. В отношении взрослых спортсменов рекомендации (индивидуальные спортсмены и нейтральный статус) все еще сохраняются.
После этого руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил, что организация направила запрос IBU о допуске юниоров.
Российские биатлонисты не участвуют в международных стартах с 2022 года.
