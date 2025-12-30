 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
ФСБ сообщила о задержании в трех регионах еще одной группы белхороевцев

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Силовики задержали участников группировки, которая состояла из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева» (ее боевое крыло признано в России террористической организацией и запрещено), сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержания произошли в Москве, Чечне и Ингушетии.

Силовики изъяли у задержанных огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. «Изъятое оружие направлено на криминалистическую экспертизу», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 Уголовного кодекса России — незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Еще одно уголовное дело в отношении 12 членов этой же организации уже рассматривает Южный окружной военный суд. Их подозревают в совершении теракта, в результате которого в 2019 году был убит начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

Работа по декриминализации группы «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева» продолжается, отметили в ФСБ. Члены группы причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Анастасия Карева
ФСБ задержания терористы группировка уголовное дело оружие
