Политика⁠,
0

Песков ответил на вопрос об уликах по атаке дронов на резиденцию Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Атака дронов на резиденцию президента Владимира Путина была массовой, поэтому нет необходимости в предоставлении отдельных улик для доказательств того, что произошло.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли какие-либо вещественные улики попытки нападения на президентскую резиденцию и намерено ли руководство России их представлять.

«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря отлаженной работы ПВО были сбиты и нейтрализованы», — сказал Песков.

Он назвал «достаточно безумным» утверждение, что этой атаки не было.

«Что касается обломков, то естественно, это тема для наших военных. Мы видим, что сам Зеленский пытается это отрицать, многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было, но это достаточно безумное утверждение», — добавил пресс-секретарь президента.

Материал дополняется

