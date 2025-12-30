Фигурист Галлямов грубо отреагировал на критику со стороны Губерниева

Призер Олимпиады ранее публично назвал журналистку «больной на голову» из-за раннего звонка, за что его осуждал Губерниев. Фигурист заявил, что «известному хайпожору будет только в радость угоститься таким поводом»

Александр Галлямов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Скандал с ранним звонком должен стать уроком для журналистов, а комментатор Дмитрий Губерниев является «хайпожором», заявил Sport24 российский фигурист, призер Олимпийских игр Александр Галлямов.

Галлямов с Анастасией Мишиной 20 декабря заняли второе место на чемпионате России в парном катании. На следующий день в 9:54 продюсер телеканала «78» позвонила спортсмену, чтобы получить комментарий о возможном завершении карьеры, на которое он намекнул в своем телеграм-канале. Галлямов отказался отвечать. Он также записал видео, в котором публично назвал журналистку «неадекватной», «больной на голову» и «ненормальной» из-за раннего звонка. Позднее фигурист также отказался извиняться перед журналисткой за оскорбление.

«Я надеюсь, что журналисты в следующий раз будут учитывать, что спортсмену нужно восстановиться после проката. Спортсмен может на адреналине позже заснуть, как это бывает у меня», — сказал Галлямов.

Губерниев после скандала осудил фигуриста за оскорбления и посоветовал научиться пользоваться телефоном. «А что касается комментария Дмитрия Губерниева по этому поводу… Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом», — отметил Галлямов.

По словам Галлямова, не Губерниеву учить его пользоваться телефоном. «Есть строгие антидопинговые правила, согласно которым я обязан быть на связи 24/7. Федерация регулярно проводит лекции по антидопинговым правилам, чтобы мы четко знали все нюансы этой системы. Поэтому телефон — это не просто развлечение, а инструмент дисциплины. Если я пропущу звонок или уведомление, последствия могут быть очень серьезными», — добавил фигурист.

Губерниев отреагировал на эти слова фигуриста следующим образом: «Кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова, который журналистке нахамил. Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон».

26-летний Галлямов вместе с 24-летней Мишиной завоевывали золото чемпионатов мира и Европы. Также они являются двукратными бронзовыми призерами Олимпиады-2022.