Военная операция на Украине⁠,
0

Песков назвал доверительным диалог Путина и Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Характер диалога между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продолжает оставаться доверительным, несмотря на провокации со стороны Киева, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президенты сохраняют доверительный характер диалога и продолжают диалог, подобные провокации и подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть диалог», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что атака дронами резиденции российского президента направлена на срыв мирных переговоров России и США и против самого Трампа.

Песков ответил на вопрос об уликах по атаке дронов на резиденцию Путина
Политика
Владимир Путин

В ночь на 29 декабря Украина пыталась атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ВСУ использовали 91 беспилотник дальнего действия, все они были уничтожены средствами ПВО.

В МИДе отметили, что действия Киева получат ответ, при этом цели и сроки уже определены. По словам Лаврова, инцидент повлияет на переговорную позицию Москвы, однако Россия не планирует выходить из мирного процесса.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что атака произошла вскоре после контактов представителей США и Украины. Он также отметил, что Трамп был шокирован и возмущен атакой на резиденцию Путина.

Украинская сторона заявила, что не имеет отношения к этой атаке, и отвергла обвинения в причастности к инциденту.

Плугина Ирина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Россия США
