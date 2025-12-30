Аналитики предсказали антирекорд по импорту Индией нефти из России

Kpler: импорт нефти Индией из России станет рекордно низким за три года

Предварительно объем поставок российской нефти в Индию за декабрь аналитики оценили в 1,1 млн барр. в сутки. Это самый низкий показатель с ноября 2022 года, но выше прогноза властей. Специалисты допускают, что скоро он вырастет

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Поставки российской нефти в Индию в декабре могут достигнуть самого низкого уровня за три года, полагают эксперты аналитической компании Kpler, отслеживающей данные о судоходстве. Их оценки приводит Blooomberg.

Предварительно объем поставок российской нефти в Индию за декабрь аналитики оценили примерно в 1,1 млн барр. в сутки. Это самый низкий показатель с ноября 2022 года, однако выше прогноза властей в том же месяце.

По оценке Kpler, поставки российской нефти в Индию замедлились до 712 тыс. барр. в сутки на второй неделе декабря, а затем выросли; при этом объем импорта за ноябрь оценивается в 1,8 млн барр. в сутки.

Спрос в Индии на закупку российской нефти резко снизился в последние месяцы на фоне того, как США ужесточили меры против торговли энергоносителями из России. В июле поставки упали, но затем стали постепенно расти, поскольку некоторые нефтеперерабатывающие заводы, включая государственные предприятия Indian Oil и Bharat Petroleum, вернулись к закупке нефти по сниженным ценам. Издание связало такую смену позиции с зависимостью от сырья из России.

В конце декабря Bloomberg также писал, что крупнейший индийский нефтепереработчик Reliance Industries вернулся к закупкам российской нефти, приостановленным ранее. Источники рассказали, что компания возобновила импорт сырья по сниженным ценам и получает нефть от поставщиков, не подверженных санкциям.

Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырье на сумму около $33 млрд; это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Такой масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов.

Теперь же агентство утверждает, что после снижения объемы поставок российской нефти в Индию могут резко повыситься уже в начале 2026 года.

В конце августа США ввели для Индии 25-процентную пошлину в связи с закупками ею российской нефти, что довело общую пошлину до 50%. Индийские власти подчеркивали, что будут действовать в интересах своих потребителей и обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.