Сколько заключенных помиловал Лукашенко в 2025 году. Инфографика
13 декабря офис президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщил, что президент помиловал 123 белорусских и иностранных гражданина, которых осудили в республике за шпионаж, терроризм и экстремизм. Это решение он принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В ответ Вашингтон пообещал отменить санкции против калийной отрасли Белоруссии — Штаты ввели их в 2021 году, внеся в черный список Белорусскую калийную компанию (БКК), одного из крупнейших поставщиков удобрений в мире.
По информации белорусского правозащитного центра «Весна», который признан в республике экстремистским, 114 из 123 освобожденных вывезли на Украину (104 из них — граждане Белоруссии), некоторые отправились в Литву. В числе освобожденных — основатель и председатель «Весны» Алесь Беляцкий, выдвигавшийся в президенты на выборах в Белоруссии в августе 2020 года Виктор Бабарико, глава штаба Бабарико Мария Колесникова, юрист штаба Бабарико Максим Знак. В списке есть также граждане Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Японии.
Это уже девятое помилование, которое Лукашенко подписал в 2025 году, — почти все решения касаются людей, которые, по оценке белорусского правосудия, совершили преступления экстремистской направленности. По состоянию на 15 декабря всего в 2025 году в республике были освобождены в соответствии с указами президента 343 человека.
18 января Лукашенко помиловал 23 человека — 20 мужчин и трех женщин. Решения были приняты «из принципов гуманизма», заявил офис президента, — «помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни».
24 января помилованы 15 человек — пять женщин (одна из них была беременна) и трое мужчин, осужденных за экстремизм, а также семь осужденных за незаконный оборот наркотиков. «Каждое помилование — это проявление милосердия, шанс вернуться к нормальной жизни и стать законопослушным членом общества», — прокомментировал офис президента.
7 мая, в преддверии Дня Победы, Лукашенко помиловал 42 человека — это 24 мужчины и 18 женщин. Офис президента отметил, что «все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном»; теперь «за их правопослушным поведением» будет следить МВД.
21 июня в Белоруссии были помилованы 14 осужденных — в основном иностранцы: три гражданина Польши, два гражданина Японии, два — Латвии, а также граждане США, Швеции и Эстонии. Их освободили по просьбе Соединенных Штатов; в тот день с визитом в Минске находился спецпосланник президента США Кит Келлог.
Были в списке помилованных и белорусы — «лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность». В их числе кандидат на выборах 2020 года Сергей Тихановский (после его задержания кандидатом от оппозиции стала его супруга Светлана) — это решение «было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи».
Всех помилованных передали Литве. Глава МИД республики Кястутис Будрис сообщил, что в их передаче решающую роль сыграли США. «Но это еще не все. Более тысячи заложников все еще остаются в белорусских тюрьмах. Все они должны быть освобождены без промедления», — написал он в своем аккаунте.
2 июля, в преддверии Дня Независимости, Лукашенко помиловал 16 человек — восемь женщин и восемь мужчин, которые совершили «различные преступления, в том числе экстремистской направленности». Как уведомил офис президента, «все они раскаялись и взяли на себя обязательство не нарушать закон».
Через полтора месяца после этого состоялся телефонный разговор Лукашенко с Дональдом Трампом — для президента республики более чем за 30 лет его правления это был первый продолжительный разговор с американским лидером; Трамп позвонил ему по пути на российско-американский саммит на Аляске. По словам главы Белого дома, они обсудили освобождение еще 1,3 тыс. заключенных. Лукашенко тогда заявил: «Мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем».
Контакты Вашингтона и Минска активизировались с возвращением в Белый дом Трампа. С начала 2025 года представители администрации США посетили Белоруссию как минимум шесть раз. За переговоры с Минском от лица Вашингтона отвечает спецпредставитель Трампа Джон Коул — он приезжал в республику в апреле, сентябре и декабре 2025 года. После его сентябрьского визита США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» и заявили о планах в ближайшее время возобновить работу своего посольства в Минске, которое закрыто с 2022 года.
Отвечая на вопросы журналистов 13 декабря в Минске, Коул дал понять, что отношения с Белоруссией Штатам важны с точки зрения урегулирования на Украине. «Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы, — сказал американский посланник (цитата по БелТА). — Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу».
11 сентября Лукашенко, «исходя из принципов гуманизма», помиловал 52 заключенных, среди них — «лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ». Все они покинули Белоруссию, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Позднее выяснилось, что из республики выехали не все помилованные. От помилования и выезда отказался оппозиционный политик Николай Статкевич; в последний раз его арестовали перед выборами президента 2020 года, последние два с половиной года содержали в исправительной колонии (ИК) особого режима в городе Глубокое (Витебская область). Как сообщило издание «Наша Ніва», 69-летний Статкевич при переправке помилованных из Белоруссии в Литву выбил дверь автобуса, когда тот находился в нейтральной зоне между двумя странами. Позднее стало известно, что Статкевича вернули в колонию в Глубоком.
16 сентября офис президента Белоруссии сообщил, что в преддверии Дня народного единства Александр Лукашенко помиловал 25 человек — 13 женщин и 12 мужчин, «осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности». «Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни», — говорится в сообщении.
22 ноября Минск сообщил о помиловании 33 человек — двух католических священников по просьбе папы римского Льва XIV и 31 гражданина Украины «в развитие договоренностей» между Белоруссией и США.
Череда помилований началась в 2024 году. 13 марта Лукашенко освободил 15 осужденных (11 из них несовершеннолетние, характер их преступлений не уточнялся). 30 июля президент принял решение помиловать гражданина Германии Рико Кригера, которого приговорили за терроризм к смертной казни; Кригер стал частью большого обмена заключенными между Россией и Западом.
16 августа того же года Лукашенко помиловал «30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности», 16 сентября — 37 человек, осужденных за экстремизм, 7 ноября — 31 человека, 20 ноября — 32 человека, 9 декабря — 29 человек, 28 декабря — 20 человек; всех их осудили по делам об экстремизме. Таким образом, всего в 2024 году президент Белоруссии помиловал 195 человек.