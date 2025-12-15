Сколько заключенных помиловал Лукашенко в 2025 году. Инфографика

13 декабря президент Белоруссии помиловал 123 человека, осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм. До этого он передал десятки заключенных на Запад, часть из них — по просьбе США. Подробнее — в инфографике РБК

13 декабря офис президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщил, что президент помиловал 123 белорусских и иностранных гражданина, которых осудили в республике за шпионаж, терроризм и экстремизм. Это решение он принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В ответ Вашингтон пообещал отменить санкции против калийной отрасли Белоруссии — Штаты ввели их в 2021 году, внеся в черный список Белорусскую калийную компанию (БКК), одного из крупнейших поставщиков удобрений в мире.

По информации белорусского правозащитного центра «Весна», который признан в республике экстремистским, 114 из 123 освобожденных вывезли на Украину (104 из них — граждане Белоруссии), некоторые отправились в Литву. В числе освобожденных — основатель и председатель «Весны» Алесь Беляцкий, выдвигавшийся в президенты на выборах в Белоруссии в августе 2020 года Виктор Бабарико, глава штаба Бабарико Мария Колесникова, юрист штаба Бабарико Максим Знак. В списке есть также граждане Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Японии.

Это уже девятое помилование, которое Лукашенко подписал в 2025 году, — почти все решения касаются людей, которые, по оценке белорусского правосудия, совершили преступления экстремистской направленности. По состоянию на 15 декабря всего в 2025 году в республике были освобождены в соответствии с указами президента 343 человека.

18 января Лукашенко помиловал 23 человека — 20 мужчин и трех женщин. Решения были приняты «из принципов гуманизма», заявил офис президента, — «помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни».

24 января помилованы 15 человек — пять женщин (одна из них была беременна) и трое мужчин, осужденных за экстремизм, а также семь осужденных за незаконный оборот наркотиков. «Каждое помилование — это проявление милосердия, шанс вернуться к нормальной жизни и стать законопослушным членом общества», — прокомментировал офис президента.

7 мая, в преддверии Дня Победы, Лукашенко помиловал 42 человека — это 24 мужчины и 18 женщин. Офис президента отметил, что «все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном»; теперь «за их правопослушным поведением» будет следить МВД.

21 июня в Белоруссии были помилованы 14 осужденных — в основном иностранцы: три гражданина Польши, два гражданина Японии, два — Латвии, а также граждане США, Швеции и Эстонии. Их освободили по просьбе Соединенных Штатов; в тот день с визитом в Минске находился спецпосланник президента США Кит Келлог.

Были в списке помилованных и белорусы — «лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность». В их числе кандидат на выборах 2020 года Сергей Тихановский (после его задержания кандидатом от оппозиции стала его супруга Светлана) — это решение «было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи».

Всех помилованных передали Литве. Глава МИД республики Кястутис Будрис сообщил, что в их передаче решающую роль сыграли США. «Но это еще не все. Более тысячи заложников все еще остаются в белорусских тюрьмах. Все они должны быть освобождены без промедления», — написал он в своем аккаунте.

2 июля, в преддверии Дня Независимости, Лукашенко помиловал 16 человек — восемь женщин и восемь мужчин, которые совершили «различные преступления, в том числе экстремистской направленности». Как уведомил офис президента, «все они раскаялись и взяли на себя обязательство не нарушать закон».

Через полтора месяца после этого состоялся телефонный разговор Лукашенко с Дональдом Трампом — для президента республики более чем за 30 лет его правления это был первый продолжительный разговор с американским лидером; Трамп позвонил ему по пути на российско-американский саммит на Аляске. По словам главы Белого дома, они обсудили освобождение еще 1,3 тыс. заключенных. Лукашенко тогда заявил: «Мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем».

Контакты Вашингтона и Минска активизировались с возвращением в Белый дом Трампа. С начала 2025 года представители администрации США посетили Белоруссию как минимум шесть раз. За переговоры с Минском от лица Вашингтона отвечает спецпредставитель Трампа Джон Коул — он приезжал в республику в апреле, сентябре и декабре 2025 года. После его сентябрьского визита США частично сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» и заявили о планах в ближайшее время возобновить работу своего посольства в Минске, которое закрыто с 2022 года. Отвечая на вопросы журналистов 13 декабря в Минске, Коул дал понять, что отношения с Белоруссией Штатам важны с точки зрения урегулирования на Украине. «Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы, — сказал американский посланник (цитата по БелТА). — Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу».

11 сентября Лукашенко, «исходя из принципов гуманизма», помиловал 52 заключенных, среди них — «лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ». Все они покинули Белоруссию, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Позднее выяснилось, что из республики выехали не все помилованные. От помилования и выезда отказался оппозиционный политик Николай Статкевич; в последний раз его арестовали перед выборами президента 2020 года, последние два с половиной года содержали в исправительной колонии (ИК) особого режима в городе Глубокое (Витебская область). Как сообщило издание «Наша Ніва», 69-летний Статкевич при переправке помилованных из Белоруссии в Литву выбил дверь автобуса, когда тот находился в нейтральной зоне между двумя странами. Позднее стало известно, что Статкевича вернули в колонию в Глубоком.

16 сентября офис президента Белоруссии сообщил, что в преддверии Дня народного единства Александр Лукашенко помиловал 25 человек — 13 женщин и 12 мужчин, «осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности». «Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни», — говорится в сообщении.

22 ноября Минск сообщил о помиловании 33 человек — двух католических священников по просьбе папы римского Льва XIV и 31 гражданина Украины «в развитие договоренностей» между Белоруссией и США.