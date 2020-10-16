«Самолет» взял курс на биржу

Один из крупнейших российских застройщиков проведет IPO в этом году

Группа «Самолет» до конца года планирует провести IPO на Московской бирже, предложив инвесторам 5% компании. В дальнейшем долю акций в свободном обращении планируется увеличить до 30–40%

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Девелоперская группа «Самолет» в четвертом квартале 2020 года планирует провести листинг акций на Московской бирже, говорится в сообщении эмитента. Предполагается, что доля акций после размещения в свободном обращении составит 5%. Полученные от продажи акций деньги будут направлены на покупку новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов.

Глобальным координатором размещения выступает «ВТБ Капитал».

Среднесрочной задачей «Самолета» в статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30–40%, приводятся в сообщения слова гендиректора группы Антона Елистратова.

Сейчас доли акционеров головного ПАО «Группа компаний «Самолет» распределяются следующим образом: председателю совета директоров Павлу Голубкову принадлежат 47,5%, Михаилу Кенину — 37,5%, бывшему гендиректору группы Игорю Евтушевскому — 10%, еще 5% — у менеджмента. Партнером группы в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, ему принадлежит доля в компании «Самолет две столицы». Ранее в группе сообщали, что Максим Воробьев не участвует в проектах на территории Московской области.

Как группа выйдет на биржу

Часть своих акций продадут Кенин (1%), Евтушевский (0,5%) и компания, действующая в интересах Голубкова (3,6%). Но выкупит их другая структура последнего, которая и выступит продающим акционером в ходе IPO.

Кроме того, «Самолет» зарегистрировал выпуск новых акций, предназначенных для размещения по открытой подписке. Компания Голубкова обязуется выкупить новые акции в ходе открытой подписки, как указано в сообщении, «посредством осуществления своего преимущественного права».

Всего в рамках нового выпуска компания может разместить до 50 млн новых акций, что составит 45,45% от увеличенного капитала компании. Но, как уточняют в «Самолете», в ходе IPO акционерный капитал планируется увеличить лишь на 2,6%. И всю эту допэмиссию выкупит структура Голубкова.

В покупку акций дополнительного выпуска компания Голубкова инвестирует средства, полученные в результате продажи 2,5% акций в ходе IPO, говорится в сообщении. В итоге половину денег от размещения получат акционеры, продавшие акции, а половина вернется в «Самолет».

Планы провести IPO руководство «Самолета» впервые озвучило еще в 2016 году. Компания была близка к размещению два года назад, но тогда оно не состоялось. В 2018 году «Самолет» провел оценку своих акций, вся компания тогда была оценена в 81,9 млрд руб.

Чем известен «Самолет»

Выручка группы «Самолет» за 2019 год составила 51,1 млрд руб., за первое полугодие 2020 года — 22,7 млрд руб. Чистый долг компании на 30 июня 2020 года равнялся 13,2 млрд руб.

Стоимость всех активов группы «Самолета», по оценке Cushman & Wakefield, достигает 200,1 млрд руб., из которых 176,9 млрд руб. — стоимость земельного портфеля. Он включает в себя участки, принадлежащие группе на праве собственности, аренды и предварительных необязывающих договоренностей, и превышает 15 млн кв. м, из них около 30% находятся на стадии строительства, уточняет сама группа.

Сейчас «Самолет», по данным единой информационной системы жилищного строительства, строит 1,26 млн кв. м жилья в Москве и Московской области. Группа также продает квартиры в уже введенном в эксплуатацию жилом комплексе в Ленинградской области.

Еще 254 тыс. кв. м жилья возводит компания «СПб Реновация», с которой «Самолет» летом подписал партнерское соглашение. «СПб Реновация» в рамках программы расселения хрущевок планирует построить в Санкт-Петербурге 8 млн кв. м, треть из которого передадут жителям сносимых домов. Долей в «СПб Реновация» владеет Михаил Кенин, совладельцем компании был Максим Воробьев.

Кто из девелоперов уже представлен на бирже

«Самолет» и без учета проектов «СПб Реновации» входит в пятерку крупнейших девелоперов по объему жилищного строительства.

Из четырех, более крупных по этому показателю компаний только петербургская Setl Group не является публичной. Акции групп ПИК, ЛСР и «Инград» торгуются на Московской бирже. Кроме того, на Лондонской финансовой бирже представлена группа «Эталон», десятый по объему строительства застройщик, чьи глобальные депозитарные расписки также доступны на Московской бирже.

О планах провести IPO после 2023 года объявляла также компания «Интеко». Согласно стратегии «Интеко» к 2023 году без учета долга будет стоить не менее 30–35 млрд руб.

Лучше всего среди застройщиков в этом году чувствовали себя акции группы ПИК: с начала года ее капитализация выросла на 47%, до 387,7 млрд руб. Акции ЛСР показали рост почти на 14%, «Инграда» — почти на 17%. Бумаги «Эталона» подешевели на 14%.

Рынок жилой недвижимости в столичном регионе переживает благоприятный период — объемы продаж и цены продаж стабильно растут, констатирует директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости российского офиса PwC Саян Цыренов. Основным драйвером роста рынка Цыренов называет программу субсидированной ипотеки под 6,5%, которая была запущена весной: «Время для IPO достаточно удачное, учитывая, что программа субсидирования ипотечных ставок будет продлена, что обеспечит хорошие показатели для жилых застройщиков еще примерно на год».