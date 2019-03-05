«Интеко» решила подготовиться к IPO в 2023 году

Девелопер «Интеко», акционером которого стал госбанк плохих долгов, рассматривает возможность проведения IPO после 2023 года. До этого из капитала выйдет структура Сбербанка, а миноритарный пакет продадут стратегическому инвестору

Александр Николаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Одним из самых вероятных сценариев выхода государственного банка «Траст», в котором аккумулированы «токсичные» активы санируемых банков, из капитала девелоперской группы «Интеко» будет публичное размещение акций, рассказал в интервью РБК президент «Интеко» Александр Николаев.

«Мы рассматриваем в рамках стратегии различные сценарии реализации акционерной стоимости, в том числе IPO. Это один из наиболее вероятных способов дальнейшего развития для нас. Кто бы сейчас что ни говорил», — говорит Николаев.

По его словам, к концу прошлого года компания разработала стратегию развития до 2023 года. Предполагается, что к этому времени оборот компании составит не меньше 40-45 млрд руб. (по итогам 2018 года — 20 млрд руб.). Согласно стратегии, «Интеко» к 2023 году без учета долга будет стоить не менее 30–35 млрд руб. «Мы должны прийти к тому, что в кредитном портфеле компании [к этому времени] будет только проектное финансирование», — рассказал Николаев.

Стоимость компании сейчас Николаев не назвал. Совокупная задолженность группы компаний превышает 30 млрд руб. Это кредит в 14 млрд руб. перед банком «Открытие» и долг, консолидированный на балансе «Траста», который до конца 2020 года планируется конвертировать в капитал «Интеко». «Это акционерный долг [...]. Очевидно, что с ним надо что-то делать, особенно учитывая его объем по отношению к финансовым показателям компании. Этот долг не обслуживается, ни тело, ни проценты», — говорит Николаев.

Проведение публичного размещения акций будет зависеть от готовности компании и рыночной конъюнктуры. Перед проведением IPO возможна продажа миноритарной доли, до 25%, профильному инвестору, пояснил Николаев. «Необязательно, что акционер выйдет именно в 2023 году.[...] Также не исключено, что когда мы достигнем необходимых показателей, мы можем оказаться в ситуации, которую мы наблюдали в последние несколько лет, когда продажи масштабных проектов просто невозможны из-за геополитической ситуации», — пояснил Николаев.