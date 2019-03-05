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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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«Интеко» решила подготовиться к IPO в 2023 году
Девелопер «Интеко», акционером которого стал госбанк плохих долгов, рассматривает возможность проведения IPO после 2023 года. До этого из капитала выйдет структура Сбербанка, а миноритарный пакет продадут стратегическому инвестору
Александр Николаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Одним из самых вероятных сценариев выхода государственного банка «Траст», в котором аккумулированы «токсичные» активы санируемых банков, из капитала девелоперской группы «Интеко» будет публичное размещение акций, рассказал в интервью РБК президент «Интеко» Александр Николаев.

«Мы рассматриваем в рамках стратегии различные сценарии реализации акционерной стоимости, в том числе IPO. Это один из наиболее вероятных способов дальнейшего развития для нас. Кто бы сейчас что ни говорил», — говорит Николаев.

По его словам, к концу прошлого года компания разработала стратегию развития до 2023 года. Предполагается, что к этому времени оборот компании составит не меньше 40-45 млрд руб. (по итогам 2018 года — 20 млрд руб.). Согласно стратегии, «Интеко» к 2023 году без учета долга будет стоить не менее 30–35 млрд руб. «Мы должны прийти к тому, что в кредитном портфеле компании [к этому времени] будет только проектное финансирование», — рассказал Николаев.

Стоимость компании сейчас Николаев не назвал. Совокупная задолженность группы компаний превышает 30 млрд руб. Это кредит в 14 млрд руб. перед банком «Открытие» и долг, консолидированный на балансе «Траста», который до конца 2020 года планируется конвертировать в капитал «Интеко». «Это акционерный долг [...]. Очевидно, что с ним надо что-то делать, особенно учитывая его объем по отношению к финансовым показателям компании. Этот долг не обслуживается, ни тело, ни проценты», — говорит Николаев.

Проведение публичного размещения акций будет зависеть от готовности компании и рыночной конъюнктуры. Перед проведением IPO возможна продажа миноритарной доли, до 25%, профильному инвестору, пояснил Николаев. «Необязательно, что акционер выйдет именно в 2023 году.[...] Также не исключено, что когда мы достигнем необходимых показателей, мы можем оказаться в ситуации, которую мы наблюдали в последние несколько лет, когда продажи масштабных проектов просто невозможны из-за геополитической ситуации», — пояснил Николаев.

Сейчас банку «Траст», который также называется «банком непрофильных активов», принадлежит 87,5% «Интеко», еще 7,5% — у «дочки» Сбербанка — компании «Сбербанк Инвестиции». По словам Николаева доля «Сбербанк Инвестиции» перейдет «Трасту» после того, как будет погашен «небольшой объем задолженности перед ними», это планируется сделать до 2022 года. Кроме того 5% «Интеко» принадлежит миноритариям. «Я предполагаю, что это бывший менеджмент», — говорит Николаев.

Сейчас «Интеко» строит жилье в Москве, Ленинградской области и Ростове-на-Дону. Выручка за 2018 год — около 20 млрд руб. (на 4% больше, чем в 2017 году), В Москве в 2018 году компания ввела в эксплуатацию 40 тыс кв. м, в Ростове-на-Дону — около 103 тыс. кв. м.

Прежние владельцы «Интеко» семь лет назад также объявляли о планах проведения IPO девелопера. В декабре 2011 года Михаил Шишханов и «Сбербанк Инвестиции» выкупили «Интеко» у супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной.

Среди российских застройщиков на бирже торгуется ГК «Пик», «Группа ЛСР», группа «Эталон». О планах провести IPO заявляла также ГК «Самолет».

Полный текст интервью президента «Интеко» Александра Николаева. 

История «Интеко»

Компанию «Интеко» в 1989 году основала Елена Батурина и ее брат Виктор, который позже после конфликта с сестрой вышел из бизнеса. Сначала компания занималась производством изделий из пластика, а затем занялась производством стройматериалов и строительством жилья. Расцвет «Интеко» пришелся на годы, когда мэром Москвы был муж Батуриной Юрий Лужков.

После отставки Лужкова в сентябре 2010 года у девелоперских проектов «Интеко» начались проблемы. К концу 2011 года Батурина продала свои российские активы.

Контролирующим акционером «Интеко» стал Михаил Шишханов, племянник основного владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Гуцериев возглавлял совет директоров «Интеко». В 2017 года Бинбанк попал под санацию Центробанка, а прошлом году акции «Интеко» перешли государственному банку «Траст», в котором собраны непрофильные активы санируемых банков.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Интеко, IPO
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