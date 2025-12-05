США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане
Объединенная оперативная группа Southern Spear 4 декабря уничтожила перевозившее наркотики судно в международных водах Тихого океана по приказу шефа Пентагона Пита Хегсета, сообщило южное командование Вооруженных сил США в соцсети Х.
По данным командования, разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики и следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана. «Четверо мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту, были убиты», — сказано в сообщении.
В начале августа 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. Это привело к эскалации отношений между США и Венесуэлой, а также Колумбией. Сейчас в Карибском регионе идет операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).
The Washington Post писала, что американские военные в начале сентября нанесли удар по катеру (который связали с наркоторговлей) в Карибском море. Остались двое выживших. Как утверждает издание, по приказу министра обороны их добили. «Приказ был убить всех», — сказал один из источников. Трамп заявил, что Хегсет не знал о выживших на судне. А сам шеф Пентагона заявил, что не видел их из-за сильного задымления.
