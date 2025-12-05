 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Southcom / X
Фото: Southcom / X

Объединенная оперативная группа Southern Spear 4 декабря уничтожила перевозившее наркотики судно в международных водах Тихого океана по приказу шефа Пентагона Пита Хегсета, сообщило южное командование Вооруженных сил США в соцсети Х.

По данным командования, разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики и следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана. «Четверо мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту, были убиты», — сказано в сообщении.

Наркокартели: что это такое и что известно о наркотрафике в Венесуэле
База знаний
Фото:Getty Images

В начале августа 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. Это привело к эскалации отношений между США и Венесуэлой, а также Колумбией. Сейчас в Карибском регионе идет операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).

The Washington Post писала, что американские военные в начале сентября нанесли удар по катеру (который связали с наркоторговлей) в Карибском море. Остались двое выживших. Как утверждает издание, по приказу министра обороны их добили. «Приказ был убить всех», — сказал один из источников. Трамп заявил, что Хегсет не знал о выживших на судне. А сам шеф Пентагона заявил, что не видел их из-за сильного задымления.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Армия США США наркоторговцы судно уничтожение Тихий океан
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Хегсет не знал о выживших на судне наркоторговцах
Политика
Наркокартели: что это такое и что известно о наркотрафике в Венесуэле
База знаний
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 06:51 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 06:51
Два тренда в спорах по корпоративным опционам. КейсыПодписка на РБК, 08:25
Аэропорт Махачкалы приостановил полеты после объявления опасности БПЛА Политика, 08:04
Когда массовый адрес контрагента привлечет внимание ФНСПодписка на РБК, 08:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Китайская головоломка: почему ВВП растет, а деловая активность падаетПодписка на РБК, 08:00
Киев подтвердил появление неизвестных дронов у самолета Зеленского Политика, 07:57
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
«Суспiльне» сообщило о завершении переговоров Украины и США в Майами Политика, 07:48
Пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в Бразилии. Видео Общество, 07:41
Минфин решил вопрос с повышенным НДФЛ при продаже акций X5 и «Русагро» Инвестиции, 07:30
Синоптики спрогнозировали пасмурную и сухую погоду в Москве Общество, 07:29
США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане Политика, 07:29
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46