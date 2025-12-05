Синоптики спрогнозировали пасмурную и сухую погоду в Москве
В пятницу, 5 декабря, жителей Москвы ожидает холодная и пасмурная погода, но без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Температура воздуха в столице днем составит плюс 2 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1. Ожидается высокая влажность — 79% и слабый ветер с югам с порывами до 1 м/с. Атмосферное давление в норме, до 757 мм ртутного столба.
В выходные характер метеоусловий существенно не изменится, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в субботу, 6 декабря, москвичей ждет пасмурная погода, местами заморосит слабый дождь, в воскресенье, 7 декабря, станет немного прохладнее, возможен небольшой снег, но до метеорологической зимы «еще далеко».
