Умер актер из Mortal Combat и сериала «Человек в высоком замке»

Тагава умер из-за осложнений после инсульта, ему было 75 лет. Актер прославился ролями в «Мемуарах гейши», «Лицензии на убийство», играл в картине «Иерей-сан» по сценарию Охлобыстина и принял православие под именем Пантелеимон

Кэри-Хироюки Тагава (Фото: Charley Gallay / Getty Images)

В возрасте 75 лет умер американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, сообщает Deadline со ссылкой на его семью.

Тагава скончался из-за осложнений, вызванных инсультом, в Санта-Барбаре, штат Калифорния, в окружении своих детей.

Тагава исполнил роль мага Шан Цуна в фильмах Mortal Combat, основанных на одноименной видеоигре, в которой занимался озвучкой персонажа. Также он сыграл злодея Хэйхати Мисиму в фильмах «Теккен» и «Теккен 2», основанных на видеоигре Tekken.

Кроме того, Тагава известен по ролям в фильмах «Последний император», «Мемуары гейши», «Лицензия на убийство», «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Электра», «Хатико: Самый верный друг», «47 ронинов».

Последней крупной работой Тагавы стала роль в сериале «Человек в высоком замке». Он исполнял роль персонажа Нобусукэ Тагоми — министра торговли Тихоокеанских Штатов Америки. «Я сильно ассоциировал себя с этим персонажем и со многим из своего жизненного опыта — ведь я родился в Токио, а затем переехал в Америку сразу после войны, через 10 лет после нее. Я понимал и рос с наследием войны», — рассказывал он.

Тагава снялся в главной роли в российском фильме «Иерей-сан», соавтором сценария к которому стал Иван Охлобыстин. После съемок Тагава решил принять православие. Он крестился перед выходом фильма в прокат в ноябре 2015 года в Москве, в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. В крещении получил имя Пантелеимон.

Тогда же актер заявил о намерении получить российское гражданство. В 2016-м его друг и коллега Маттиас Хьюз рассказывал, что Тагава показывал ему российский паспорт.