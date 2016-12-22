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Застройщик «Самолет» продаст до 45,45% акций на IPO на Московской бирже
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Застройщик «Самолет» продаст до 45,45% акций на IPO на Московской бирже
Бизнес, 21:26
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Застройщик «Самолет» продаст до 45,45% акций на IPO на Московской бирже
Девелоперская группа «Самолет» разместит 45,45% акций на Московской бирже. Номинальная стоимость одной бумаги — 25 руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК

Девелоперская ГК «Самолет» разместит акции на Московской бирже, следует из решения заочного общего собрания акционеров компании, итоги которого опубликованы в понедельник, 30 июля.

Акционеры приняли решение о преобразовании ГК «Самолет» в публичную компанию. Кроме того, они решили обратиться с заявлением о листинге на Московскую биржу и выпуске 50 млн дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции по открытой подписке. Сейчас уставный капитал застройщика представлен в виде 60 млн 40 акций. Таким образом, на бирже будет размещено 45,45% акций компании.

Номинальная стоимость акции «Самолета» — 25 руб. Цена размещения акций будет установлена советом директоров «после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций».

В июне в пресс-службе ГК «Самолет» настаивали, что «решение о допэмиссии является техническим шагом, который призван обеспечить дополнительную гибкость в вопросе выбора тех или иных вариантов финансирования роста бизнеса в будущем».

Гендиректор «Самолета» Игорь Евтушевский впервые сообщил о возможности проведения IPO девелоперской компанией в 2016 году. Последние два года группа проводит реорганизацию. Например, в середине июня «Самолет» преобразовался из ООО в АО. В группе также поясняли, что «наравне со всеми доступными вариантами финансирования компания рассматривает возможность проведения IPO в среднесрочной перспективе при условии благоприятной рыночной конъюнктуры».

ГК «Самолет» была основана в 2012 году. По итогам 2017 года выручка группы составила 41,872 млрд руб., что на 47% выше уровня 2016-го, валовая прибыль — 6,49 млрд руб., чистая прибыль — 3,407 млрд руб., чистый долг — 1,048 млрд руб. (3,214 млрд руб. на конец 2016-го). В прошлом году группа продала 356 тыс. кв. м недвижимости. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в стадии строительства у группы 662 тыс. кв. м жилья.

По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году построила 487,8 тыс. кв. м жилья, войдя по этому показателю в пятерку крупнейших застройщиков России.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Акции , Московская биржа , девелопер
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