«Суспiльне» сообщило о завершении переговоров Украины и США в Майами

Во Флориде завершилась встреча украинской и американской делегаций, сообщает «Суспiльне». Киев представляли Умеров и глава Генштаба ВСУ Гнатов, Вашингтон — Уиткофф и Кушнер, встречавшиеся с Путиным три дня назад

Рустем Умеров (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

В Майами, штат Флорида, завершилась встреча представителей Украины и США, сообщили «Суспiльне» источники в делегации.

Со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, пишет издание.

С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщала The New York Times.

Тремя днями ранее, 2 декабря, Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Встреча продлилась пять часов, стороны обсуждали обновленную после переговоров с Киевом версию мирного плана США.

Затем планировалась встреча американских переговорщиков с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако ее отменили. Вместо этого Уиткофф и Кушнер вернулись в США, где доложили Трампу о результатах переговоров в Москве. Американский президент назвал встречу очень хорошей.

Помощник российского президента Юрий Ушаков, принимавший участие в переговорах в Кремле, рассказал, что на встрече обсуждалась «суть того, что заложено в эти американские документы». «Компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать», — отметил он.

Ушаков добавил, что Москва получила четыре документа, касающихся долгосрочного мирного урегулирования конфликта, однако их суть раскрыть отказался. Путин позже пояснил, что американская сторона разделила мирный план на четыре пакета и предложила обсуждать каждый отдельно. По данным NYT, эти пакеты затрагивает вопросы суверенитета Украины, территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и «более широкие вопросы европейской безопасности».

Президент Украины Владимир Зеленский называл территории самым сложным вопросом в мирных переговорах. Также в Киеве говорили, что не согласятся на вывод войск из Донбасса, как того требует Москва, и не примут сделку с «неоднозначными» гарантиями безопасности со стороны США.