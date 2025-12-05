Пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в Бразилии. Видео
В международном аэропорту Сан-Паулу в Гуарульюсе в Бразилии 4 декабря загорелась машина для доставки багажа к самолету, в связи с чем были эвакуированы пассажиры из лайнера, ожидавшего на взлетно-посадочной полосе, сообщает Globo.
Загорелось наземное оборудование для погрузки груза в самолет. Борт принадлежит LATAM Airlines Brasil.
Из-за задымления пассажиров эвакуировали через штатные и аварийные трапы. Пострадавших нет.
Один из пассажиров поделился с телеканалом, что самолет был переполнен. «Внутри не было ни дыма, ни запаха, и мы не могли понять, почему нам нужно эвакуироваться», — сообщил он.
По данным UOL, пожар начался на багажной ленте, обслуживающей самолет Airbus 320.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили