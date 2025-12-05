 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в Бразилии. Видео

В Бразилии пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в аэропорту

Пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в Бразилии. Видео
Video

В международном аэропорту Сан-Паулу в Гуарульюсе в Бразилии 4 декабря загорелась машина для доставки багажа к самолету, в связи с чем были эвакуированы пассажиры из лайнера, ожидавшего на взлетно-посадочной полосе, сообщает Globo.

Загорелось наземное оборудование для погрузки груза в самолет. Борт принадлежит LATAM Airlines Brasil.

Red Wings опровергла данные о «пылающем самолете», севшем в Домодедово
Общество
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Из-за задымления пассажиров эвакуировали через штатные и аварийные трапы. Пострадавших нет.

Один из пассажиров поделился с телеканалом, что самолет был переполнен. «Внутри не было ни дыма, ни запаха, и мы не могли понять, почему нам нужно эвакуироваться», — сообщил он.

По данным UOL, пожар начался на багажной ленте, обслуживающей самолет Airbus 320.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Бразилия самолет возгорание пассажиры багаж аэропорты
Материалы по теме
Red Wings опровергла данные о «пылающем самолете», севшем в Домодедово
Общество
На готовящемся к экстренной посадке в Москве самолете потушили возгорание
Общество
Борт Red Wings приземлился в Москве после пожара в двигателе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 06:51 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 06:51
Два тренда в спорах по корпоративным опционам. КейсыПодписка на РБК, 08:25
Аэропорт Махачкалы приостановил полеты после объявления опасности БПЛА Политика, 08:04
Когда массовый адрес контрагента привлечет внимание ФНСПодписка на РБК, 08:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Китайская головоломка: почему ВВП растет, а деловая активность падаетПодписка на РБК, 08:00
Киев подтвердил появление неизвестных дронов у самолета Зеленского Политика, 07:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Суспiльне» сообщило о завершении переговоров Украины и США в Майами Политика, 07:48
Пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в Бразилии. Видео Общество, 07:41
Минфин решил вопрос с повышенным НДФЛ при продаже акций X5 и «Русагро» Инвестиции, 07:30
Синоптики спрогнозировали пасмурную и сухую погоду в Москве Общество, 07:29
США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане Политика, 07:29
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46