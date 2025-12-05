Пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в Бразилии. Видео

Video

В международном аэропорту Сан-Паулу в Гуарульюсе в Бразилии 4 декабря загорелась машина для доставки багажа к самолету, в связи с чем были эвакуированы пассажиры из лайнера, ожидавшего на взлетно-посадочной полосе, сообщает Globo.

Загорелось наземное оборудование для погрузки груза в самолет. Борт принадлежит LATAM Airlines Brasil.

Из-за задымления пассажиров эвакуировали через штатные и аварийные трапы. Пострадавших нет.

Один из пассажиров поделился с телеканалом, что самолет был переполнен. «Внутри не было ни дыма, ни запаха, и мы не могли понять, почему нам нужно эвакуироваться», — сообщил он.

По данным UOL, пожар начался на багажной ленте, обслуживающей самолет Airbus 320.