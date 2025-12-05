Над регионами России за ночь перехватили 41 дрон
Силы ПВО уничтожили 41 украинский БПЛА самолетного типа за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале. БПЛА были перехвачены в период с 23:00 до 7:00 мск.
Больше всего аппаратов сбили в Самарской области и Крыму — по девять штук. Еще восемь — над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями, а один — над Краснодарским краем.
В оперативном штабе Краснодарского края ночью сообщили о пожаре, вспыхнувшем в порту Темрюка в результате атаки БПЛА. В МЧС России уточнили, что к тушению огня привлекли 32 пожарных. Пострадавших нет.
В Воронежской области опасность атаки дронов действовала с 19:34 до 6:15 мск, сообщал губернатор Александр Гусев. В 23:40 глава региона информировал о перехвате двух беспилотников. Никто не пострадал, ничего не было разрушено.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранним утром отчитывался, что силы ПВО сбили БПЛА по северу региона — в Чертковском и Шолоховском районах. Обошлось также без пострадавших.
