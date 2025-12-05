 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

В США компанию оштрафовали на $7 млн из-за санкций против Дерипаски

Сюжет
Война санкций
Управляющую недвижимостью компанию Gracetown оштрафовали за получение $31 тыс., по данным Минфина, от фирмы Дерипаски. Кроме того, ей вменили неуведомление о наличии у последней замороженных активов в США
Олег&nbsp;Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

США объявили о взыскании более $7 млн штрафа с фирмы, которая, по их версии, нарушила санкции против России и получала средства от компании бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В заявлении сказано, что компания по управлению недвижимостью из Нью-Йорка Gracetown в период с апреля 2018 по май 2020 года, несмотря на соответствующее предупреждение от властей США, получила свыше $31 тыс. 24 платежами от фирмы, которой, по данным американских властей, владеет Дерипаска.

Дерипаска дал советы, как России бороться за замороженные Западом активы
Политика
Олег Дерипаска

Кроме того, как указано в заявлении, Gracetown «на протяжении свыше 45 месяцев не уведомляла» власти США о наличии у нее «замороженных активов». На этом основании американский Минфин решил оштрафовать компанию на $7,1 млн.

Олег Дерипаска — российский предприниматель, основатель компаний UC Rusal («Русал»), En+ Group, «Базовый элемент». Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд (37-е место в рейтинге российских миллиардеров на 2025 год по версии издания). Бизнесмен находится под санкциями США с 2018 года.

