Политика⁠,
0

Чешский миллиардер отказался от главного актива ради поста премьера

Бабиш ввел внешнее управление в Agrofert ради получения должности премьера Чехии
Бабиш объявил о введении внешнего управления своими акциями в Agrofert, он не сможет их вернуть даже после ухода из политики. Это решение позволяет ему стать премьером Чехии. Президент страны назначит Бабиша на пост 9 декабря
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Лидер победившего на парламентских выборах в Чехии популистского движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрей Бабиш объявил о решении ввести внешнее управление долей в крупнейшем в стране многопрофильном концерне Agrofert, которыми владеют связанные с ним и его семьей трастовые фонды. Решение принято, чтобы избежать конфликта интересов, который мешает Бабишу занять пост премьер-министра.

«Я решил сделать шаг, о котором никогда не думал. Я решил необратимо отказаться от компании Agrofert, с которой у меня больше никогда не будет ничего общего», — заявил он в опубликованном в Х видеообращении (цитата по Novinky.cz).

Акциями Agrofert теперь будет управлять независимое доверительное лицо через структуру траста, его деятельность будет контролировать независимый «защитник», объяснил Бабиш. Оба не должны быть членами его семьи или каким-либо образом связаны с холдингом или Бабишем. Управляющего и «защитника» назначит основатель фонда — также «независимое лицо», добавил политик.

По словам Бабиша, он не сможет вернуть акции Agrofert даже после ухода из политики, а его дети получат их по наследству.

Президент Чехии Петр Павел одобрил решение Бабиша и заявил, что назначит его на пост премьера 9 декабря. «Я ценю ясность и понятность, с которыми Андрей Бабиш выполнил наше соглашение и публично объявил о способе разрешения своего конфликта интересов», — написал Павел в Х.

По данным Forbes, состояние 71-летнего Бабиша составляет $4,3 млрд. Он входит в топ-10 богатейших людей Чехии. Кроме Agrofert Бабишу принадлежит холдинг MAFRA, который издает чешскую версию газеты Metro, один из ведущих таблоидов Mladá fronta Dnes и одну из старейших газет страны Lidové noviny.

Почему затягивается назначение миллиардера Бабиша премьером Чехии
Политика
Андрей Бабиш

Закон о конфликте интересов, который запрещает госслужащим заниматься предпринимательской деятельностью или занимать должности в компаниях, которые могут извлечь выгоду от решений правительства, был принят в Чехии в 2017 году. Он получил название «Закон Бабиша» (Lex Babis) из-за критики в адрес лидера ANO, планировавшего избирательную кампанию, из-за его владения Agrofert, в который входят компании из ряда стран.

В том же году Бабиш, возглавлявший Agrofert до 2014-го, передал свои акции двум трастовым фондам — AB private trust I и AB private trust II. Однако аудит, проведенный Еврокомиссией в 2020 году, показал, что он, будучи уже премьером страны в 2017–2021 годах, остался фактическим владельцем концерна и продолжал его контролировать. Из нотариального протокола, опубликованного Ekonomický deník, следовало, что к октябрю этого года Бабиш снова оказался единственным владельцем холдинга, поскольку оба траста были закрыты.

Полина Мартынова Полина Мартынова
