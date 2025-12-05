Аэропорт Махачкалы приостановил полеты после объявления опасности БПЛА

В аэропорту Махачкалы (Уйташ) ввели временные ограничения на прием и отправление рейсов, сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко уточнил, что мера принята, чтобы обезопасить полеты.

В 3:45 мск по всему Дагестану объявили беспилотную опасность, сообщало региональное МЧС, призвав жителей спрятаться в помещениях без окон.

Кроме того, ограничения на полеты действуют в воздушном хабе Грозного в соседней Чечне с 6:25 мск.