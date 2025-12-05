 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Киев подтвердил появление неизвестных дронов у самолета Зеленского

Фото: Clodagh Kilcoyne / Getty Images
Фото: Clodagh Kilcoyne / Getty Images

Инцидент с беспилотниками неизвестного происхождения, которые сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского перед посадкой в аэропорту Дублина, не повлиял на визит, сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «РБК-Украина».

«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это никак не повлияло на визит», — сказал Литвин, подчеркнув, что программу визита также не пришлось менять.

СБУ отвергла обвинения Румынии о нарушении ее границы дронами
Политика
Фото:Evgeniy Maloletka / AP / ТАСС

Четыре неопознанных дрона летели рядом с самолетом Зеленского перед посадкой судна в упомянутом аэропорту, сообщил накануне, 4 декабря, Journal со ссылкой на источники.

После этого беспилотники на некоторое время зависли над кораблем ВМС Ирландии, который в секретном порядке разместили в море в преддверии визита. Власти решили не применять силы ПВО. В Ирландии начали расследование.

За последние месяцы власти целого ряда стран сообщали об инцидентах, связанных с беспилотниками. В частности, из-за этого закрывали аэропорты в Брюсселе и Копенгагене, а в Польше и Румынии в воздух поднимались истребители.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Зеленский дроны Ирландия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский поручил запросить у США данные о переговорах Путина и Уиткоффа
Политика
Journal узнал, что самолет Зеленского над Ирландией сопроводили дроны
Политика
Бывший пресс-секретарь рассказала о саботаже Ермака приказов Зеленского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 07:41 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 07:41
Два тренда в спорах по корпоративным опционам. КейсыПодписка на РБК, 08:25
Аэропорт Махачкалы приостановил полеты после объявления опасности БПЛА Политика, 08:04
Когда массовый адрес контрагента привлечет внимание ФНСПодписка на РБК, 08:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Китайская головоломка: почему ВВП растет, а деловая активность падаетПодписка на РБК, 08:00
Киев подтвердил появление неизвестных дронов у самолета Зеленского Политика, 07:57
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
«Суспiльне» сообщило о завершении переговоров Украины и США в Майами Политика, 07:48
Пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в Бразилии. Видео Общество, 07:41
Минфин решил вопрос с повышенным НДФЛ при продаже акций X5 и «Русагро» Инвестиции, 07:30
Синоптики спрогнозировали пасмурную и сухую погоду в Москве Общество, 07:29
США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане Политика, 07:29
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46