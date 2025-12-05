Киев подтвердил появление неизвестных дронов у самолета Зеленского
Инцидент с беспилотниками неизвестного происхождения, которые сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского перед посадкой в аэропорту Дублина, не повлиял на визит, сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «РБК-Украина».
«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это никак не повлияло на визит», — сказал Литвин, подчеркнув, что программу визита также не пришлось менять.
Четыре неопознанных дрона летели рядом с самолетом Зеленского перед посадкой судна в упомянутом аэропорту, сообщил накануне, 4 декабря, Journal со ссылкой на источники.
После этого беспилотники на некоторое время зависли над кораблем ВМС Ирландии, который в секретном порядке разместили в море в преддверии визита. Власти решили не применять силы ПВО. В Ирландии начали расследование.
За последние месяцы власти целого ряда стран сообщали об инцидентах, связанных с беспилотниками. В частности, из-за этого закрывали аэропорты в Брюсселе и Копенгагене, а в Польше и Румынии в воздух поднимались истребители.
