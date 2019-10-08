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Багдад встретил безработицу в штыки
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Газета
Багдад встретил безработицу в штыки
Газета № 155 (3110) (0810) Политика,
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Багдад встретил безработицу в штыки
Как «голодные» протесты в Ираке переросли в масштабные столкновения по всей стране
В Ираке за неделю протестов погибли более 100 человек, 6 тыс. получили ранения. Причиной протестов стало недовольство местной молодежи экономическим положением в стране
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

С чего начались выступления

Массовые протесты начались 1 октября в Багдаде и других городах Ирака — за неделю в 12 из 18 провинций страны прошли митинги разной степени массовости. Одной из причин общественного недовольства арабские и западные СМИ, а также эксперты называли внезапное и не получившее внятного объяснения увольнение генерал-лейтенанта Абдель Вахаба аль-Саади из службы по борьбе с терроризмом (ему было предписано перейти на работу в Министерство обороны Ирака). 

Основная причина недовольства — бедственное экономическое положение граждан. «Мы хотим рабочие места. Мы хотим зарплату. Мы хотим чувствовать себя частью страны. Мы хотим достойной жизни, чтобы кормить семьи», — сказал The Wall Street Journal (WSJ) 36-летний житель Багдада Салам Радиф. 29-летний житель столицы Мустафа рассказал Rudaw, как он в 2015 году пошел воевать против запрещенного в России террористического движения ИГ, в 2017 году вернулся домой, но не смог найти работу. «Бедность сделала нашу жизнь тяжелой и бессмысленной, так что мы пошли на протест против этого правительства. Я принимал участие в операции в Фаллудже и Мосуле и гордо говорю, что противостоял ИГ в моей стране, но теперь, когда я прошу обеспечить мои основные права, мне отвечают слезоточивым газом и огнем снайперов», — возмутился он.

Саади прославил себя в период борьбы с ИГ, он вернул веру в иракскую армию и контртеррористическую службу и стал одним из самых авторитетных военачальников Ирака, рассказал РБК координатор ближневосточных программ Российского совета по международным делам Руслан Мамедов. Но, по его мнению, ключевую роль в протестах играет социально-демографический фактор. Из 40 млн человек, проживающих в Ираке, более 60% моложе 25 лет, четверть из них — безработные, написала The Times.

За координацией протестов не стоит какая-либо крупная политическая сила, отметили Reuters и Al Jazeera. Один из иракских политиков описал Reuters происходящие события как «революцию голода».

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Как ответили власти

Сформированное в прошлом году правительство во главе с премьер-министром Аделем Абделем Махди впервые столкнулось с массовыми протестами. Предыдущие менее кровопролитные беспорядки были в Басре и Багдаде, тогда полиция также применяла силу. С начала выступлений 1 октября полиция и правоохранительные органы также активно противодействовали протестующим. По официальным данным, 104 человека погибли, более 6 тыс. получили ранения. Отпор демонстрантам давали с применением боевого оружия. 6 октября в шиитском пригороде Мадинат ас-Садр по участникам протестов, по сообщениям очевидцев, армейские части открыли снайперский огонь.

Махди распорядился создать комиссию для проведения срочного расследования в отношении офицеров, применивших чрезмерную силу и нарушивших приказы в ходе столкновений в Мадинат ас-Садре, говорится в заявлении объединенного штаба командования. 7 октября дополнительные подразделения были переброшены в южные провинции Ирака для предотвращения беспорядков, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на военный источник.

Действия властей только разозлили демонстрантов, правительство не очень понимало, как реагировать, потому что в первые дни не была понятна социальная база протеста в отличие от акций 2014 или 2016 года, когда за ними стоял [шиитский политик и религиозный лидер] Муктада ас-Садр. В нынешних протестах нет явного лидера, и реакция властей была несоразмерной, прокомментировал Мамедов.

Что пообещало правительство

6 октября после ночного заседания правительства Махди сообщил о намерении провести реформы. Государство — крупнейший работодатель в стране, однако с 2003 года, когда США свергли правительство Саддама Хусейна, оно не смогло наладить систему приема выпускников вузов на работу. Качество предоставляемых социальных услуг крайне низкое, существуют большие проблемы с поставками воды и электричества, рассказал Мамедов. В одном из выступлений в прошедшие дни премьер отметил, что волшебного лекарства для исправления ситуации не существует, а элиты в курсе сложившихся проблем: «Мы не живем в башнях из слоновой кости — мы вместе с вами ходим по улицам Багдада».

Правительство объявило о готовности принять некоторые меры: в том числе речь идет о распределении земельных участков среди семей с низкими доходами, строительстве 100 тыс. единиц жилья, предоставлении пособий 150 тыс. безработным и программе обучения для еще 150 тыс. человек без работы. Спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси также заявил, что всем иракцам со степенью магистра или выше будут платить зарплату Министерства образования, сотрудники сил безопасности, которые дезертировали во время войны с ИГ, будут приняты на работу, а работающие на правительство подрядчики получат постоянные контракты.

Некоторые экономисты заявили, что предложения правительства только усугубят основную проблему, поскольку около 75% бюджета Ирака уже идет на текущие расходы, большая часть которых используется для поддержки политических партий, контролирующих местные министерства.

Протест неуправляемый и не имеет ярко выраженного лидера, поэтому в отсутствие других факторов, например иранского, правительству, скорее всего, удастся восстановить стабильность, считает Мамедов. Но если ситуация выйдет из-под контроля, в стране могут активизироваться спящие ячейки ИГ, и тогда Ирак ждет новый виток гражданской войны.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Ирак , акции протеста
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