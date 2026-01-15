 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля»

Сюжет
Протесты в Иране
Руководство Ирана тайно вывозит из страны десятки миллионов долларов, но США отслеживают передвижение средств, заявил глава Минфина Бессент. Израильский 14 канал сообщил, что иранские лидеры перевели $1,5 млрд на счета в Дубае
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Власти США отслеживают, как иранские чиновники выводят капитал из страны на фоне продолжающихся с  конца декабря массовых антиправительственных протестов и угрозы военного вмешательства Соединенных Штатов, заявил в интервью Newsmax министр финансов Скотт Бессент.

«Как Министерство финансов, ответственное за санкции, мы видим, что крысы покидают корабль, мы видим, как миллионы, десятки миллионов долларов вывозятся из страны, тайно вывозятся иранским руководством», — сказал он.

По словам Бессента, деньги поступают в банки и финансовые учреждения по всему миру, и в Вашингтоне отслеживают движение этих средств, «будь то через банковскую систему или цифровые активы». Иранским руководителям не удастся их сохранить, заявил министр.

Над Ираном открыли небо для полетов самолетов
Политика
Фото:Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Израильский 14-й канал со ссылкой на источники, близкие к Корпусу стражей исламской революции, сообщил, что за последние двое суток из Ирана вывели около $1,5 млрд. Деньги переводили не через банки, а в криптовалюте, и почти весь поток шел в сторону Дубая. По данным канала, среди участников этих операций — Моджтаба Хаменеи, который, перевел порядка $328 млн.

Иран активно использует криптовалюты для перевода средств за рубеж на фоне санкций, отмечает Iran International. Минфин США описывал «теневые» сети, использующие зарубежные подставные фирмы‑прокладки и криптовалютные транзакции, связанные с доходами от нефти.

Президент США Дональд Трамп неоднократно грозил Тегерану военными мерами в случае жесткого подавления протестов и убийства их участников. По данным NBC, республиканец хочет, чтобы удар США по Ирану был эффективным и не спровоцировал затяжной войны, но советники сомневаются, что он приведет к быстрому падению режима. Тегеран предупреждает, что готов ответить.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран вывод средств Скотт Бессент Минфин США
Материалы по теме
Трамп усомнился в народной поддержке наследника шаха Ирана в стране
Политика
Глава МИД Ирана заявил, что Иран не планирует вешать протестующих
Политика
Глава МИД Ирана заявил о полном контроле ситуации на фоне протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля» Политика, 13:51
Капитализация ASML превысила $500 млрд на фоне оптимизма в отношении ИИ Инвестиции, 13:50
Суд в Москве отправил в колонию присягнувшего ИГ подростка Общество, 13:49
Кремль счел, что «коридор принятия решений» для Киева сужается Политика, 13:46
Чем известна Юлия Тимошенко и сколько раз она была под следствием 13:45
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
В саратовском райцентре уберут арт-объект с немецким названием города Общество, 13:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
TikTok запретил кандидатам на выборах в Таиланде покупать рекламу Политика, 13:35
Попавшая под расследование НАБУ Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции Политика, 13:32
Сальдо рассказал о состоянии мальчика, госпитализированного в Москву Общество, 13:31
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США База знаний, 13:30
Стали известны соперники россиян на старте Australian Open Спорт, 13:29
Рынок акций подскочил в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Инвестиции, 13:28
Макрон созвал заседание Минобороны на фоне отправки военных в Гренландию Политика, 13:22