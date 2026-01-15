Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля»

Руководство Ирана тайно вывозит из страны десятки миллионов долларов, но США отслеживают передвижение средств, заявил глава Минфина Бессент. Израильский 14 канал сообщил, что иранские лидеры перевели $1,5 млрд на счета в Дубае

Скотт Бессент (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Власти США отслеживают, как иранские чиновники выводят капитал из страны на фоне продолжающихся с конца декабря массовых антиправительственных протестов и угрозы военного вмешательства Соединенных Штатов, заявил в интервью Newsmax министр финансов Скотт Бессент.

«Как Министерство финансов, ответственное за санкции, мы видим, что крысы покидают корабль, мы видим, как миллионы, десятки миллионов долларов вывозятся из страны, тайно вывозятся иранским руководством», — сказал он.

По словам Бессента, деньги поступают в банки и финансовые учреждения по всему миру, и в Вашингтоне отслеживают движение этих средств, «будь то через банковскую систему или цифровые активы». Иранским руководителям не удастся их сохранить, заявил министр.

Израильский 14-й канал со ссылкой на источники, близкие к Корпусу стражей исламской революции, сообщил, что за последние двое суток из Ирана вывели около $1,5 млрд. Деньги переводили не через банки, а в криптовалюте, и почти весь поток шел в сторону Дубая. По данным канала, среди участников этих операций — Моджтаба Хаменеи, который, перевел порядка $328 млн.

Иран активно использует криптовалюты для перевода средств за рубеж на фоне санкций, отмечает Iran International. Минфин США описывал «теневые» сети, использующие зарубежные подставные фирмы‑прокладки и криптовалютные транзакции, связанные с доходами от нефти.

Президент США Дональд Трамп неоднократно грозил Тегерану военными мерами в случае жесткого подавления протестов и убийства их участников. По данным NBC, республиканец хочет, чтобы удар США по Ирану был эффективным и не спровоцировал затяжной войны, но советники сомневаются, что он приведет к быстрому падению режима. Тегеран предупреждает, что готов ответить.