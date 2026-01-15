В саратовском райцентре уберут арт-объект с немецким названием города

Фото: администрация Красноармейского района

В Саратовской области принято решение о демонтаже арт-объекта «Бальцер», установленного возле городской площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноармейского муниципального района.

После демонтажа арт-объект будет помещен на хранение. Вопрос о его дальнейшей судьбе будет рассматриваться отдельно с учетом мнения жителей и рекомендаций профильных специалистов.

Как отметили в администрации, в адрес властей продолжали поступать обращения с просьбами, а порой и с требованиями демонтировать арт-объект. Участники специальной военной операции, их близкие, а также жители города считали, что в текущий период неуместно нахождение подобного объекта в общественном пространстве. По мнению заявителей, городская площадь должна быть местом памяти, уважения и единения.

Бальцер — прошлое название города Красноармейск, административного центра Красноармейского района. Город основали немецкие колонисты. На месте города было спроектировано селение, рассчитанное примерно на 90 семей. Первым фортштегером (старостой) колонии был Бальцер Бартули, по его имени она и получила свое название.

Ранее город назывался Голый Карамыш, с 1926 года носил имя Бальцер, а с 1942 года получил современное наименование.