Общество⁠,
0

Подъезды заблокированы: как выглядит Камчатка после снегопада. Видео

Появилось видео с заблокированной из-за снега Камчаткой

Подъезды заблокированы: как выглядит Камчатка после снегопада. Видео
Video

Сильный снегопад на Камчатке создал затруднения для жителей — дороги засыпаны, коммунальные службы не успевают расчищать проезды, а подъезды в некоторых домах полностью заблокированы. Об этом сообщила телеканалу РБК корреспондент телеканала «41 регион» Людмила Москвичева.

Магазины, которые смогли «откопаться», работают, однако ассортимент продуктов на исходе. Заканчиваются хлеб, готовая продукция, корма для животных и товары первой необходимости, при этом цены остаются прежними.

Дороги города засыпаны снегом, коммунальные службы не успевают расчищать проезды, из-за чего стоимость такси значительно выросла. Свои машины жителям приходится расчищать несколько раз в день.

Многие подъезды домов остаются под слоем снега — жильцы откапывают их самостоятельно. В отдельных случаях местные вынуждены выходить через окна первых этажей. Сложности создает также нестабильный интернет.

Как на Камчатке снегом завалило выходы из некоторых подъездов. Видео
Общество

На Камчатку обрушился мощный циклон. Максимальное количество осадков за период действия циклона зафиксировано в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. За сутки 13 января в Петропавловске-Камчатском выпала половина месячной нормы осадков — 50 мм.

В столице Камчатки ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега
Общество

В городе ограничено движение всех видов транспорта на нескольких участках дорог. Как сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, 15 января были зафиксированы два смертельных случая схода снега с крыши дома.

В связи с этим в Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Камчатка снег корреспондент ЧС
