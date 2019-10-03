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Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил о введении комендантского часа в Багдаде на фоне антиправительственных демонстраций, сообщает Reuters.

В ходе акций протеста погибли по меньшей мере семь человек, свыше 400 были ранены, сообщает издание. Комендантский час не распространяется на пассажиров аэропорта, машины скорой помощи и работников медучреждений, сферы водо- и электроснабжения и религиозных паломников.

Ранее ограничение ввели в городах Эн-Насирия, Эль-Амара и Эль-Хилла после начавшихся во 1 октября протестов против безработицы и коррупции. На следующий день демонстранты требовали «падения режима» и подожгли ряд партийных и правительственных зданий. Против них полиция применила слезоточивый газ, также на большей части Ирака был заблокирован доступ в интернет.

Теги: комендантский час, Багдад
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