0

Виктор Батурин вышел на свободу

Батурина в 2021 году арестовали по делу о покушении на мошенничество, связанном со спором вокруг акций «Интеко», а в 2023-м приговорили к шести годам колонии. Он не признал вину
Виктор Батурин
Виктор Батурин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Бизнесмен Виктор Батурин, в 2023 году осужденный по делу о мошенничестве, «на днях» вышел на свободу из колонии, сообщил «РИА Новости» его адвокат Игорь Шабанов.

Батурин в 1999–2005 годах был вице-президентом девелопера «Интеко». Он брат основательницы компании Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Предприниматель был арестован летом 2021 года, а в ноябре 2023-го суд в Москве назначил ему шесть лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб., признав виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК).

Суд арестовал брата Елены Батуриной
Политика
Виктор Батурин

Дело касалось спора за право обладания акциями «Интеко», который начался после увольнения Батурина из компании в середине 2000-х годов. Как заявлял бизнесмен, его сестра обязалась выплатить ему рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. за проданные ей осенью 2011 года 14,4 тыс. акций. Представители Батуриной называли соответствующий документ, на который ссылался ее брат, фальшивым.

Батурин свою вину не признал. Перед оглашением решения суда он заявил, что принципиально не будет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, так как «свобода условно-досрочной быть не может». Защита обжаловала приговор, Мосгорсуд признал его законным.

В 2011 году Батурина приговорили к трем годам условно по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы. В 2013-м бизнесмену назначили реальный срок — семь лет лишения свободы по обвинению в изготовлении подложных векселей. Три года спустя его выпустили из колонии досрочно, заменив неотбытый срок штрафом.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова
Виктор Батурин Елена Батурина Юрий Лужков Интеко
