Девять человек пострадали при взрыве в центре подготовки МВД в Сыктывкаре

Пожар локализовали на площади 340 кв. м. Восьмерых пострадавших госпитализировали. Следственное управление СК по Коми сообщило, что завело уголовное дело по факту хлопка в здании МВД
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В здании на улице Менделеева в Сыктывкаре началось возгорание, пожар локализовали на площади 340 кв. м, пострадавших доставляют в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Коми. Девять человек пострадали в результате пожара, восемь из них госпитализированы, сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС.

Следственное управление СК по Коми завело уголовное дело «по факту хлопка» в одном из административных зданий регионального МВД в Сыктывкаре.

По информации телеграм-каналов Shot и «112», в здании МВД взорвалась светошумовая граната. По данным Shot, пострадавшие получили отравление продуктами горения, а также различные травмы и ожоги. «112» пишет, что здание находится на ремонте. Взрыв прогремел во время ремонтных работ. Около 200 человек эвакуировали из-за сильного задымления.

«Девять пострадавших, один от госпитализации отказался. Получается, из них восемь. Четырех повезли в республиканскую больницу, еще четверых — в Эжвинскую горбольницу», — говорится в сообщении МЧС. На месте происшествия работали десять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные, уточнили в ведомстве. Для ликвидации последствий привлекли 56 человек и 16 единиц техники.

МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Уссурийске
Общество

МВД по Коми сообщило, что начало проверку по факту возгорания крыши в учебном заведении МВД.

По данным агентства «КомиИнформ» со ссылкой на очевидцев, на лесах у здания лежал пострадавший мужчина, предположительно рабочий, занимавшийся ремонтом. Дороги на улице Менделеева в районе, где начался пожар, перекрыты.

Авторы
Егор Алимов
