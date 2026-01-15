 Перейти к основному контенту
Политика
0

Попавшая под расследование НАБУ Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции

Тимошенко, попавшая под подозрение НАБУ, заявила, что Зеленский превратил Украину в «коррупционный хаб». Обвинения в отношении себя и партии «Батькивщина» она отвергла
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Jose Sena Goulao / EPA / ТАСС)

Глава украинской партии глава «Батькивщина» Юлия Тимошенко после выданного ей подозрения от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обвинила в коррупции президента Владимира Зеленского. С этой речью она выступила в Верховной раде, передает «Страна.ua».

По ее словам, «Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы до последнего чиновника», а в отношении партии «Батькивщина» ситуацию «перевирают».

«Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, которая сегодня охватила все ветви власти в Украине», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал обвинения в коррупции против Юлии Тимошенко с попыткой Зеленского «зачистить возможных конкурентов». 

Вечером 13 января НАБУ сообщило, что глава одной из фракций Верховной рады подкупала депутатов из других фракций, чтобы они голосовали нужным образом. На опубликованной записи некто с голосом, похожим на голос Тимошенко, обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех депутатов — по $10 тыс. на каждого.

В это же время стало известно об обысках в главном офисе партии «Батькивщина». На следующий день САП подтвердила, что прокуратура и бюро вручили Тимошенко подозрение (обвинение в уголовном преступлении) по статье о предоставлении неправомерной выгоды.

По информации Алексея Гончаренко, депутата Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», Тимошенко вела переговоры о переходе депутатов других фракций в «Батькивщину», а кто-то из них эти разговоры записал и передал в НАБУ.

Тимошенко впервые появилась на заседании Рады после обыска в офисе партии
Политика

Уголовное преследование Тимошенко разворачивается на фоне масштабных перестановок в украинском правительстве. Кроме того, в начале января Зеленский анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии. 13 января перед обысками в «Батькивщине» Верховная рада одобрила отставку Михаила Федорова с поста главы Минцифры, Дениса Шмыгала с должности министра обороны и Василия Малюка с поста главы СБУ. Однако голосование насчет новых назначений Федорова и Шмыгаля провалилось.

В опубликованном НАБУ ролике фигурировало сообщение, в котором Тимошенко давала задание не голосовать подкупленным нардепам. Федорова и Шмыгаля удалось переназначить на новые посты на следующий день, когда было открыто дело против лидера «Батькивщины».

В ноябре 2025-го партия Тимошенко поддержала инициативу об отставке действующего правительства Украины и создания новой коалиции в парламенте. Сама глава фракции отмечала, что еще с февраля 2022 года нужно было «создать коалицию и правительство национального единства и не допустить бесконтрольной и непрофессиональной монополии одной политической силы».

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Украина Юлия Тимошенко Верховная рада Украины Владимир Зеленский коррупция
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
депутат Верховной рады Украины, бывший премьер-министр Украины
27 ноября 1960 года
