Стали известны соперники россиян на старте Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев начнет Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», матчем с голландцем Йеспером де Йонгом. Жеребьевка турнира прошла в четверг, 15 января.
Матчи основной сетки стартуют 18 февраля в Мельбурне.
Трехкратный финалист Australian Open Медведев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), де Йонг — 73-е. Ранее они не играли друг с другом в ATP.
Андрей Рублев (14-й) в первом круге сыграет с итальянцем Маттео Арнальди (65-й), Карен Хачанов (17-й) — с американцем Алексом Микелсеном (37-й). Рублев выиграл у Арнальди две встречи из четырех, Хачанов у Микелсена — одну из двух.
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Адама Уолтона (79-й).
Лучшая из российских теннисисток Мирра Андреева (8-я в WTA) начнет турнир встречей с хорваткой Донной Векич (70-я).
Диана Шнайдер (23-я) сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, Анна Калинская (33-я) — с британкой Сонай Картал, Людмила Самсонова (18-я) — с немкой Лаурой Зигемунд, Екатерина Александрова (11-я) — с турчанкой Зейнеп Сонмез, Анастасия Павлюченкова (44-я) — с китаянкой Бай Чжосюань, Анастасия Захарова (103-я) получила в соперницы шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США).
Возглавляющая рейтинг WTA белоруска Арина Соболенко сыграет с Тьянцоа Ракотомангой (Франция).
В прошлом году на Australian Open Рублев проиграл в первом круге, Медведев — во втором, Хачанов — в третьем (Микелсену). В женском разряде из россиянок дальше всех прошла Павлюченкова, она проиграла белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале.
