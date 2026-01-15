Стали известны соперники россиян на старте Australian Open

Медведев сыграет с де Йонгом, Андреева — с Векич на старте Australian Open

Медведев впервые сыграет с голландцем де Йонгом, Хачанов — с выбившим его с турнира год назад Микелсеном. Андрееву ждет матч с хорваткой Векич

Даниил Медведев (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев начнет Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», матчем с голландцем Йеспером де Йонгом. Жеребьевка турнира прошла в четверг, 15 января.

Матчи основной сетки стартуют 18 февраля в Мельбурне.

Трехкратный финалист Australian Open Медведев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), де Йонг — 73-е. Ранее они не играли друг с другом в ATP.

Андрей Рублев (14-й) в первом круге сыграет с итальянцем Маттео Арнальди (65-й), Карен Хачанов (17-й) — с американцем Алексом Микелсеном (37-й). Рублев выиграл у Арнальди две встречи из четырех, Хачанов у Микелсена — одну из двух.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Адама Уолтона (79-й).

Лучшая из российских теннисисток Мирра Андреева (8-я в WTA) начнет турнир встречей с хорваткой Донной Векич (70-я).

Диана Шнайдер (23-я) сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, Анна Калинская (33-я) — с британкой Сонай Картал, Людмила Самсонова (18-я) — с немкой Лаурой Зигемунд, Екатерина Александрова (11-я) — с турчанкой Зейнеп Сонмез, Анастасия Павлюченкова (44-я) — с китаянкой Бай Чжосюань, Анастасия Захарова (103-я) получила в соперницы шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США).

Возглавляющая рейтинг WTA белоруска Арина Соболенко сыграет с Тьянцоа Ракотомангой (Франция).

В прошлом году на Australian Open Рублев проиграл в первом круге, Медведев — во втором, Хачанов — в третьем (Микелсену). В женском разряде из россиянок дальше всех прошла Павлюченкова, она проиграла белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале.