Реклама
Спорт⁠,
0

Стали известны соперники россиян на старте Australian Open

Медведев сыграет с де Йонгом, Андреева — с Векич на старте Australian Open
Медведев впервые сыграет с голландцем де Йонгом, Хачанов — с выбившим его с турнира год назад Микелсеном. Андрееву ждет матч с хорваткой Векич
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев начнет Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», матчем с голландцем Йеспером де Йонгом. Жеребьевка турнира прошла в четверг, 15 января.

Матчи основной сетки стартуют 18 февраля в Мельбурне.

Трехкратный финалист Australian Open Медведев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), де Йонг — 73-е. Ранее они не играли друг с другом в ATP.

Андрей Рублев (14-й) в первом круге сыграет с итальянцем Маттео Арнальди (65-й), Карен Хачанов (17-й) — с американцем Алексом Микелсеном (37-й). Рублев выиграл у Арнальди две встречи из четырех, Хачанов у Микелсена — одну из двух.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Адама Уолтона (79-й).

Мирра Андреева сыграет с Шнайдер за выход в финал турнира в Аделаиде
Спорт
Мирра&nbsp;Андреева

Лучшая из российских теннисисток Мирра Андреева (8-я в WTA) начнет турнир встречей с хорваткой Донной Векич (70-я).

Диана Шнайдер (23-я) сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, Анна Калинская (33-я) — с британкой Сонай Картал, Людмила Самсонова (18-я) — с немкой Лаурой Зигемунд, Екатерина Александрова (11-я) — с турчанкой Зейнеп Сонмез, Анастасия Павлюченкова (44-я) — с китаянкой Бай Чжосюань, Анастасия Захарова (103-я) получила в соперницы шестую ракетку мира Джессику Пегулу (США).

Возглавляющая рейтинг WTA белоруска Арина Соболенко сыграет с Тьянцоа Ракотомангой (Франция).

В прошлом году на Australian Open Рублев проиграл в первом круге, Медведев — во втором, Хачанов — в третьем (Микелсену). В женском разряде из россиянок дальше всех прошла Павлюченкова, она проиграла белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис Australian Open Даниил Медведев Мирра Андреева Карен Хачанов Андрей Рублев (теннисист) Анастасия Павлюченкова
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
