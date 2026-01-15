Кремль счел, что «коридор принятия решений» для Киева сужается

Песков согласился с оценкой Трампа, что Зеленский является препятствием для мира

Зеленскому следует взять на себя ответственность за решение о мирном урегулировании. Ранее Трамп заявил, что Зеленский является препятствием на пути к миру с Россией. Песков согласился с такой оценкой

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность за решение о мирном урегулировании, поскольку коридор для принятия решений Киевом сужается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, ситуация для украинских властей ухудшается «изо дня в день». «Сужается коридор для принятия решений киевским режимом. Мы еще в прошлом году говорили, что давно настало время для президента [Владимира Зеленского] взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают», — сказал пресс-секретарь.

Кроме того, Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский является препятствие на пути к мирному соглашению. По словам республиканца, российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку», однако к этому менее готова Украина.

«Здесь можно согласиться, это действительно так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость. Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам и президенту Трампу», — отметил Песков, добавив, что позиция России в том числе известна и Киеву.

Пресс-секретарь Путина также подтвердил, что работа по имеющимся каналам общения с американской стороной продолжается. Кроме того, он выразил надежду, что визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера в Москву состоится. Ранее о готовящейся встрече американских переговорщиков с Путиным сообщил Bloomberg.

Дипломатическая активность вокруг урегулирования на Украине возросла в конце прошлого года после того, как США представили проект мирного плана. Москва допускала, что он может стать основой для будущих переговоров. Впоследствии документ был доработан в ходе консультаций украинской и европейской сторон с американской. Зеленский провел встречу с Трампом в конце декабря, а в начале января — с европейскими лидерами. После этого он заявлял, что боевые действия могут завершиться в течение полугода. По словам Зеленского, мирный план готов на 90%, а наиболее сложным остается территориальный вопрос. Одним из предлагаемых Вашингтоном решений является создание демилитаризованной зоны. Украинский президент допускал возможность проведения референдума по этому вопросу, но при условии прекращения огня как минимум на 60 дней. В Кремле после телефонного разговора Путина с Трампом 28 декабря заявили, что оба лидера считают идею с временным прекращением огня лишь затягиванием конфликта.

Москва настаивает на выходе украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признании этих территорий и Крыма в составе России. Путин говорил, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта.