TikTok запретил кандидатам на выборах в Таиланде покупать рекламу

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Социальная сеть TikTok запретит кандидатам на парламентских выборах в Таиланде покупать рекламу и монетизировать свои публикации на время избирательной кампании. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, ранее платформа уже запретила размещать политическую рекламу и получать доход с контента на политическую тему. Теперь запрет будет распространяться и на аккаунты кандидатов, которые примут участие в выборах 8 февраля.

8 февраля в Таиланде пройдут досрочные парламентские выборы. Изначально выборы должны были состояться в 2027 году, но палату представителей распустили в декабре 2025-го после отставки Пхэтхонгтхан Чиннават с поста премьер-министра и назначения Анутхина Чанвиракуна. Параллельно с выборами в Таиланде состоится конституционный референдум. На нем гражданам нужно будет ответить, одобряют ли они начало процесса разработки новой конституции взамен действующей. В Таиланде примерно 50 млн пользователей TikTok — почти столько же, сколько и имеющих голос избирателей — 53 млн. TikTok ранее сообщил, что в третьем квартале прошлого года за нарушение стандартов сообщества удалил 4,4 миллиона видео со своей платформы.

Накануне избирательная комиссия Таиланда заключила соглашение с TikTok, по которому платформа должна расширить доступ общественности к информации о предстоящих всеобщих выборах и референдуме, чтобы «способствовать честной конкуренции и пресекать дезинформацию».

С 15 января TikTok запустит Избирательный центр, который будет направлять пользователей к официальному контенту комиссии, а также будет маркировать нейросетевой контент.