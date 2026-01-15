 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

TikTok запретил кандидатам на выборах в Таиланде покупать рекламу

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Социальная сеть TikTok запретит кандидатам на парламентских выборах в Таиланде покупать рекламу и монетизировать свои публикации на время избирательной кампании. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, ранее платформа уже запретила размещать политическую рекламу и получать доход с контента на политическую тему. Теперь запрет будет распространяться и на аккаунты кандидатов, которые примут участие в выборах 8 февраля.

TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США
Технологии и медиа
Фото:Zuma\ТАСС

8 февраля в Таиланде пройдут досрочные парламентские выборы. Изначально выборы должны были состояться в 2027 году, но палату представителей распустили в декабре 2025-го после отставки Пхэтхонгтхан Чиннават с поста премьер-министра и назначения Анутхина Чанвиракуна.

Параллельно с выборами в Таиланде состоится конституционный референдум. На нем гражданам нужно будет ответить, одобряют ли они начало процесса разработки новой конституции взамен действующей.

В Таиланде примерно 50 млн пользователей TikTok — почти столько же, сколько и имеющих голос избирателей — 53 млн.

TikTok ранее сообщил, что в третьем квартале прошлого года за нарушение стандартов сообщества удалил 4,4 миллиона видео со своей платформы.

Накануне избирательная комиссия Таиланда заключила соглашение с TikTok, по которому платформа должна расширить доступ общественности к информации о предстоящих всеобщих выборах и референдуме, чтобы «способствовать честной конкуренции и пресекать дезинформацию».

С 15 января TikTok запустит Избирательный центр, который будет направлять пользователей к официальному контенту комиссии, а также будет маркировать нейросетевой контент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
TikTok социальные сети Выборы Таиланд
Материалы по теме
Женщину в Мали публично казнили за публикации в TikTok
Общество
Франция начала расследование против TikTok из-за опасных алгоритмов
Технологии и медиа
Командир ВСУ показал секретные военные карты в TikTok
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля» Политика, 13:51
Капитализация ASML превысила $500 млрд на фоне оптимизма в отношении ИИ Инвестиции, 13:50
Суд в Москве отправил в колонию присягнувшего ИГ подростка Общество, 13:49
Кремль счел, что «коридор принятия решений» для Киева сужается Политика, 13:46
Чем известна Юлия Тимошенко и сколько раз она была под следствием 13:45
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
В саратовском райцентре уберут арт-объект с немецким названием города Общество, 13:41
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
TikTok запретил кандидатам на выборах в Таиланде покупать рекламу Политика, 13:35
Попавшая под расследование НАБУ Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции Политика, 13:32
Сальдо рассказал о состоянии мальчика, госпитализированного в Москву Общество, 13:31
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США База знаний, 13:30
Стали известны соперники россиян на старте Australian Open Спорт, 13:29
Рынок акций подскочил в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Инвестиции, 13:28
Макрон созвал заседание Минобороны на фоне отправки военных в Гренландию Политика, 13:22