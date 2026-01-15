WSJ описала, как США могут нанести удар по Ирану

WSJ: США могут использовать базы в Европе и на Ближнем Востоке для атаки на Иран

США могут использовать свои базы в Европе и на Ближнем Востоке для ударов по Ирану, пишет WSJ. При этом в Средиземном море не осталось авианосной ударной группы из-за переброски сил к берегам Венесуэлы, говорится в статье

Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images

Администрация США сохраняет возможность нанесения военного удара по Ирану, несмотря на отсутствие американской авианосной ударной группы в регионе, пишет The Wall Street Journal. Для этого они могут направить истребители и бомбардировщики с баз в Европе или на Ближнем Востоке, говорится в статье.

По данным издания, приоритеты США в последние месяцы сместились: сейчас в Карибском бассейне находятся 12 боевых кораблей американских ВМС, тогда как на Ближнем Востоке — шесть. После переброски авианосной группы USS Gerald R. Ford из Средиземного моря в Карибское на Ближнем Востоке и в Европе не осталось ни одной авианосной ударной группы, что отличается от предыдущих периодов обострения отношений с Тегераном, отмечает издание.

Отсутствие авианосца ограничивает возможности быстрого развертывания авиации, однако, как отмечают американские военные, это не исключает нанесения удара. Пентагон может использовать крылатые ракеты Tomahawk с эсминцев в регионе, а также использовать базы в Иордании, Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ для размещения истребителей и других самолетов для нанесения ударов, считает бывший генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула. Он также отметил, что самолеты могут быть отправлены с баз в Европе, включая Лейкенхит в Великобритании, Авиано в Италии и Шпангдалем в Германии. «Дело не в том, откуда берутся самолеты, а в том, на что эти самолеты способны», — сказал генерал в отставке, подчеркнув, что дальние бомбардировщики «могут достичь любой точки мира за считаные часы».

Адмирал Дэрил Кодл, начальник штаба ВМС США, отметил, что флот «готов действовать в любой точке мира», однако признал, что отсутствие необходимых сил увеличивает риски — как для выполнения миссии, так и для безопасности войск. При этом экс-глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел напомнил, что в июне бомбардировщики для ударов по иранским ядерным объектам вылетали непосредственно с территории США.

В Белом доме подчеркивают, что военный сценарий — лишь один из возможных. Пресс-секретарь Каролина Ливит заявила, что авиаудары входят в число «многих, многих вариантов», рассматриваемых президентом. Сам Дональд Трамп в последние дни то обещал иранским протестующим помощь, что «помощь уже в пути», то затем сообщил, что власти Ирана прекратили убийства демонстрантов.

По данным WSJ, США также рассматривают невоенные меры давления — от киберопераций до дополнительных санкций. При этом американские и израильские удары последних лет, как пишет газета, уже серьезно ослабили военный потенциал Ирана, разрушив его систему ПВО и нанеся ущерб ракетной и ядерной инфраструктуре.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Власти Ирана возлагают ответственность за их организацию на США и Израиль, при этом контактируя с американской стороной.

Трамп, в свою очередь, допускал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако, по данным CNN, в Вашингтоне опасаются, что это может привести к «подрыву протестов» и консолидации иранцев вокруг правительства.

15 января Иран открыл свое воздушное пространство, которое закрывал из-за опасений по поводу возможных военных действий США. До этого Reuters сообщал, что США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке после того, как высокопоставленный иранский чиновник сообщил о готовности Тегерана нанести ответный удар по американским базам в случае нападения Вашингтона.