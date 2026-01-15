Сальдо рассказал о состоянии мальчика, госпитализированного в Москву
Врачи позитивно оценивают состояние мальчика, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах. Он находится на лечении в Москве, сообщил ТАСС губернатор Хернсонской области Владимир Сальдо.
«Один мальчик доставлен в Москву. Врачи говорят, что все будет хорошо с ним», — сказал он.
Помимо него в больницах находятся еще семь человек. За помощью обратились 32 человека. «Многие не обращались, потому что [последствия] ранения можно было устранить в обычных, бытовых условиях», — сообщил Сальдо. По его словам, люди, обратившиеся за помощью, лечатся в крымских больницах. Их состояние стабильное, они идут на поправку.
В новогоднюю ночь в результате атаки украинских дронов на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы погибли 29 человек. Атака была проведена с помощью трех БПЛА, один из которых нес зажигательную смесь, спровоцировавшую крупный пожар.
В результате с различными травмами госпитализировали 31 раненого, среди них — пятеро несовершеннолетних. По данным СК, всего в момент атаки в здании находились не менее 100 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК).
