Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 11 x 7,5 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,8 2 6,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,45 x 3,8 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Одной из лучших российских лыжниц отказали в нейтральном статусе

Лыжнице Алине Пеклецовой отказали в нейтральном статусе
Пеклецова идет второй в общем зачете Кубка России, уступая только Евгении Крупицкой. Она сказала, что FIS отказала ей без объяснения причин
Алина Пеклецова
Алина Пеклецова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ей в нейтральном статусе для участия в международных соревнованиях. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Да, я подавала на нейтральный статус. Пришел отказ без объяснений причин», — сказала Пеклецова.

20-летняя спортсменка является одной из лучших российских лыжниц этого сезона. Она выиграла шесть гонок в Кубке России и уступает в общем зачете соревнований только Евгении Крупицкой. В четверг Пеклецова победила в «разделке» на 10 км свободным стилем на этапе в Казани.

Пока FIS из российских лыжников допустила только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

Ранее об отказе в нейтральном статусе также заявил лидер Кубка России Сергей Ардашев.

