Одной из лучших российских лыжниц отказали в нейтральном статусе

Пеклецова идет второй в общем зачете Кубка России, уступая только Евгении Крупицкой. Она сказала, что FIS отказала ей без объяснения причин

Алина Пеклецова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ей в нейтральном статусе для участия в международных соревнованиях. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Да, я подавала на нейтральный статус. Пришел отказ без объяснений причин», — сказала Пеклецова.

20-летняя спортсменка является одной из лучших российских лыжниц этого сезона. Она выиграла шесть гонок в Кубке России и уступает в общем зачете соревнований только Евгении Крупицкой. В четверг Пеклецова победила в «разделке» на 10 км свободным стилем на этапе в Казани.

Пока FIS из российских лыжников допустила только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

Ранее об отказе в нейтральном статусе также заявил лидер Кубка России Сергей Ардашев.