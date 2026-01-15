Одной из лучших российских лыжниц отказали в нейтральном статусе
Российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ей в нейтральном статусе для участия в международных соревнованиях. Слова спортсменки приводит ТАСС.
«Да, я подавала на нейтральный статус. Пришел отказ без объяснений причин», — сказала Пеклецова.
20-летняя спортсменка является одной из лучших российских лыжниц этого сезона. Она выиграла шесть гонок в Кубке России и уступает в общем зачете соревнований только Евгении Крупицкой. В четверг Пеклецова победила в «разделке» на 10 км свободным стилем на этапе в Казани.
Пока FIS из российских лыжников допустила только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.
Ранее об отказе в нейтральном статусе также заявил лидер Кубка России Сергей Ардашев.
