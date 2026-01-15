 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд в Москве отправил в колонию присягнувшего ИГ подростка

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд приговорил 17-летнего уроженца Таджикистана к пяти годам шести месяцам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и публичные призывы к терроризму в Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд окончательно назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в приговоре.

Подросток присягнул на верность террористической группировке и разместил в своем телеграм-канале публичные призывы к терроризму.

Российского подростка задержали в Германии за пропаганду ИГИЛ
Политика
Фото:Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

В связи с тем, что подсудимый плохо понимает русский язык, ему понадобились в ходе разбирательства услуги переводчика. Подросток полностью признал вину и раскаялся, сообщил агентству один из участников процесса. Суд также запретил юноше администрировать сайты в интернете на три года и конфисковал мобильный телефон.

Прокуратура запрашивала для подростка более строгое наказание — семь лет колонии, штраф и более длительный интернет-запрет. Суду также были представлены смягчающие обстоятельства, включая несовершеннолетие, явку с повинной и положительные характеристики.

Молодой человек признан виновным по ст. 205.5 Уголовного кодекса России — участие в деятельности террористической организации — и ст. 205.2 — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В России больше не осталось ресторанов KFC
Софья Полковникова
Исламское государство подросток
