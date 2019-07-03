Минэкономразвития не откликнулось на электронный сигнал

Власти отклонили предложение российского бизнеса повысить пошлины на иностранное цифровое оборудование

Минэк не поддержал просьбу производителей электроники повысить пошлины на продукцию зарубежных конкурентов, так как это противоречит нормам ВТО. Хотя ранее власти допускали, что будут игнорировать эти требования с учетом санкций

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минэкономразвития не поддержало предложение Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), объединяющей крупнейших участников российского рынка, повысить ввозные пошлины для иностранных конкурентов. Это следует из письма ведомства (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил и представитель пресс-службы Минэкономразвития).

В мае этого года АРПЭ обратилась к Минэкономразвития с предложением установить 20-процентные ввозные пошлины на системы хранения данных, SSD-накопители (запоминающие устройства), электросчетчики, телеком-оборудование и др. На данный момент пошлины для электронного оборудования составляют от 0 до 17,5%, и на перечисленные ассоциацией продукты она минимальная. Однако, как пояснил представитель Минэкономразвития, реализация указанных предложений в полном объеме не представляется возможной в связи с противоречием международным обязательствам России, принятым при присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО). В то же время он оговорился, что ведомство готово рассмотреть возможность повышения ввозных пошлин на узкий круг продукции, среди которой цифровые панели управления, DVD-проигрыватели, лампы светоизлучающие диодные (LED) и др.

По словам исполнительного директора АРПЭ Ивана Покровского, ассоциация направляла такое же предложение в Минпромторг, но ответ пока не поступил. «Если ведомство признает нашу инициативу экономически обоснованной, то есть шанс, что это решение будет принято на самом высоком уровне», — сказал Покровский.

Представитель Минпромторга не прокомментировал, получило ли ведомство письмо. В то же время он сообщил, что Минпромторг прорабатывает различные механизмы регулирования рынка, которые позволят стимулировать развитие отечественной радиоэлектронной промышленности. «В частности, рассматривается возможность корректировки таможенных пошлин, но с учетом применения дифференцированного подхода: повышение пошлин на готовое оборудование, модули и электронно-компонентную базу, которые серийно производятся на территории России, а также снижение ставок на комплектующие, которые у нас не производятся (до момента их начала производства в России)», — сообщил представитель ведомства. Он отметил, что повышение ставок на готовое телекоммуникационное оборудование «может способствовать развитию внутреннего рынка и повышению степени локализации производств в России».

Каковы перспективы повышения пошлин в будущем

Вопрос о повышении пошлин для производителей телеком-оборудования обсуждается не первый год. В августе 2016 года занимавший тогда пост губернатора Псковской области Андрей Турчак предложил Владимиру Путину повысить пошлины на ввоз в Россию электроники более чем в четыре раза — с 14 до 60%. По подсчетам губернатора, такая мера позволила бы резко увеличить долю отечественной продукции на рынке, принесла бы бюджету более 600 млрд руб. и способствовала бы созданию более 20 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. В ответ член президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев заявил, что предложенная Турчаком мера не поможет отечественным производителям, но разбалансирует потребительский рынок и убьет онлайн-магазины.

В июне 2017 года помощник президента Андрей Белоусов заявлял, что российские производители электроники могут выйти с инициативой о повышении ввозных пошлин на импортное оборудование. Увеличение может вступить в противоречие с нормами ВТО, но в условиях антироссийских санкций он считал это вполне допустимым. «ВТО основано на известных принципах, которые лежат в основе соответствующих соглашений, применение санкций эти принципы отметает напрочь, просто напрочь. И сегодня довольно-таки странно нам оглядываться даже на наши обязательства, когда по отношению к РФ все базовые принципы ВТО отложены в сторону», — говорил Белоусов.

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Идея о защитных пошлинах для телеком-оборудования действительно обсуждается давно, соглашается Покровский. Но в начале этого года появилось поручение вице-премьера Максима Акимова проработать такой вопрос. «Кроме того, мы видим, как нормы о свободной торговле ВТО нарушаются членами организации, которые выставляют защитные пошлины, аргументируя это интересами национальной безопасности. Это дало нам надежду на то, что руководство страны нас наконец услышит», — сказал Покровский.

Повышение пошлин на небольшой перечень продукции, о котором пишет Минэкономразвития, не поможет российским производителям конкурировать с иностранными, уверен Иван Покровский. «Речь идет об очень нишевом продукте — электротехнических приборах. Это смежный рынок для производителей электроники», — пояснил Покровский.

Наибольшее беспокойство участников рынка вызывает конкуренция с производителями систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, мониторов, SSD-накопителей. «Согласно соглашению ВТО о торговле информационными технологиями на эти товары установлены нулевые пошлины. Основной импортер — Китай, который за счет масштабов производства и нулевых пошлин может предложить покупателям цены примерно на 15–20% ниже, чем российские производители», — отметил Покровский. Но при малом масштабе производства отечественные предприятия не смогут нарастить мощности и снизить за счет этого конечную цену своей продукции, предупредил он.

Как рынок относится к идее повышения пошлин

Представитель производителя телеком-оборудования Т8 отметил, что российская продукция очень часто не может конкурировать не по причине отсталости, а по причине того, что рынок уже занят и поделен между иностранными участниками. «Сюда добавляются неумение работать на открытом рынке в условиях жесткой конкуренции и отсутствие реального финансирования промышленных производителей», — пояснил он. По его мнению, в таких условиях без протекционизма у производителей нет шанса на развитие собственных технологий. «Многие страны прошли такой этап, и везде государство помогало своим производителям, в том числе наличием пошлин, прямых или косвенных. Несколько лет назад мы довольно много общались с министерствами и много писем писали на тему повышения пошлин, на тот момент это не имело успеха», — заключил представитель Т8.

Старший вице-президент ИТ-компании Kraftway Ренат Юсупов считает, что повышение ввозных пошлин выгодно отрасли в целом. «Повышение пошлин приведет к тому, что компаниям, таким как Huawei, например, станет выгодно локализовать свое производство в России. Это создаст дополнительные рабочие места, а также увеличит отчисления в бюджет», — указал Юсупов.

По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, если ввести пошлину на готовое изделие, иностранные производители будут вынуждены локализовать свое производство. В противном случае их продукция вырастет в цене и им станет труднее конкурировать на российском рынке.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов согласен, что поддерживать локальное производство нужно, но очень сбалансированно. «Действующих сегодня пошлин достаточно для благоприятный работы производителей бытовой техники и электроники. А если кому-то нужна дополнительная поддержка, то для этого нужно более конкретное и четкое экономическое обоснование», — говорит Гуськов.

Покровский признает, что повышение пошлин на телеком-оборудование может привести к росту средней цены изделий на 15–20%. Но, по его мнению, ценовой скачок продлится не больше двух лет. «Дальше цена начнет снижаться, потому что российские производители начнут конкурировать между собой», — уверен глава АРПЭ.