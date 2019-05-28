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Технологии и медиа ,  
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Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки
Из-за сокращения спроса со стороны военно-промышленного комплекса в 2019 году объем рынка электронных компонентов в России может снизиться впервые за три года. Гражданские потребители предпочитают зарубежную продукцию
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России (чипы, источники питания, полупроводники и другая продукция, которая используется при производстве электроники) сократится на 5%, до $2,7 млрд. Такой прогноз приводится в исследовании российского рынка электронных компонентов, составленном Центром современной электроники по заказу Ассоциации поставщиков электронных компонентов (АСПЭК, презентация исследования есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).

В 2017 году российский рынок электронных компонентов вырос на 19%, показав лучшую динамику с 2011-го. По итогам 2018 года — на 5%. Однако еще в прошлом году началось падение спроса на комплектующие российского производства. По итогам 2018-го объем поставок сократился на 9%, до $718 млн. Российские производители занимали 26% рынка электронных компонентов вместо 29% в 2017 году. Это связано с сокращением заказа со стороны ВПК из-за задержек финансирования, пояснил РБК исполнительный директор АСПЭК Иван Покровский. «Дело в том, что ряд крупных проектов были завершены в 2017 году, а многие новые находятся в разработке или согласовании», — сказал он.

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К концу 2019 года ситуация ухудшится, следует из прогноза. По оценке Покровского, объем рынка электронных компонентов в России может сократиться на 5–10%. «Падение уже проявилось в первом квартале, когда объем поставок со стороны российских производителей упал на 36% в долларовом и на 26% в рублевом эквиваленте. Компании не успеют нагнать отставание, сложившееся в начале года, даже если ситуация с финансированием выправится», — считает глава ассоциации.

Военно-промышленный комплекс действительно выступает главным заказчиком, так как основные стратегически важные объекты инфраструктуры, техника и системы вооружения должны быть защищены от возможного внешнего воздействия и создаваться с использованием российских компонентов, отметил гендиректор российского производителя микроэлектроники «Ангстрем» Сергей Воронцов. Тем не менее у самой компании продажи в 2018 году не упали, а незначительно выросли, отметил он. Воронцов объяснил, что в прошлом году на рынке было перераспределение бюджетных средств. «Ангстрему» удалось воспользоваться тем, что заказчики искали «более современную технику и компоненты».

Компании готовились к падению спроса со стороны ВПК и пытались компенсировать его экспортом своей продукции и выходом на гражданские рынки. Но экспорт вооружений даже в «дружественные» страны ограничивается санкциями, том числе в банковской сфере, так как расчеты все равно идут в долларах. Попытки внедрить свои компоненты на гражданских рынках упираются в ценовую конкуренцию. Стоимость зарубежных комплектующих значительно ниже отечественных, говорит Покровский, отмечая, что пока на рынке гражданской электроники доминируют зарубежные производители компонентов.

Причины падения поставок российских производителей и что ждет отрасль в ближайший год — в материале «РБК Prо».

Автор: Александра Посыпкина
Теги: микроэлектроника, ВПК, госзаказ, поставки
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