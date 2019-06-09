Орешкин допустил затягивание спора России и США в ВТО из-за пошлин

Спор между Россией и США по поводу повышения пошлин на сталь и алюминий, предпринятого американскими властями, может не завершиться до декабря 2019 года. Об этом ТАСС рассказал министр экономического развития Максим Орешкин на встрече G20 в Японии.

Он отметил, что разбирательство продолжается, но процедуры не идут быстро, и добавил, что США, скорее всего, будут возражать против каких-то решений. «Этот вопрос упирается в целом в реформирование ВТО и в решение ситуации с апелляционным органом. К декабрю вряд ли этот спор будет решен», — сказал Орешкин.

Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные пошлины на сталь и десятипроцентные пошлины на алюминий в марте 2018 года. Россия подала иск в ВТО для обжалования повышенных тарифов и увеличила на 25–40% таможенные ставки на ввоз около 80 категорий товаров из США.

