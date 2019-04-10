Нур-Султан ускорил транзит власти

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Президентские выборы в Казахстане пройдут раньше запланированного срока — 9 июня, объявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Досрочные выборы выгодны кандидату от партии власти, говорят эксперты

Касым-Жомарт Токаев (Фото: EPA / ТАСС)

Как Токаев обосновал необходимость досрочных выборов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов.

«Сегодня я выступаю с важным обращением к народу и каждому из нас. Согласно Конституции я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года», — сказал Токаев в эфире национального телевидения. Он сообщил, что при принятии решения консультировался с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Также он обсудил решение со спикерами обеих палат парламента (председателем сената в марте стала дочь Назарбаева, Дарига), конституционным советом и лидерами парламентских партий.

Нынешнюю ситуацию Токаев охарактеризовал как историческую для республики. «Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества», — подчеркнул он. Действующий глава государства заявил, что страна «идет правильным курсом». Но сейчас, отметил Токаев, власти должны «снять любую неопределенность», чтобы «уверенно двигаться вперед».

«Наш мудрый народ един. Государство как высшая ценность нашей независимости незыблемо. Поэтому твердо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми», — сказал Токаев.

Видео: РБК

Полный текст его телеобращения к населению опубликован на сайте президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. После отставки он сохранил широкие полномочия как первый президент и лидер нации, в частности остался во главе Совета безопасности республики и правящей партии «Нур Отан».

Экс-премьер и бывший спикер парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу в качестве президента 20 марта. Сразу после этого он выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц казахстанских городов. 23 марта переименование столицы состоялось официально. 3 апреля Токаев совершил первый зарубежный визит — в Россию, в Кремле прошли его переговоры с Владимиром Путиным.

Кому выгодны досрочные выборы

В соответствии с Конституцией Казахстана Токаев мог занимать пост президента до очередных президентских выборов, которые должны были пройти в декабре 2020 года.

В Казахстане в постсоветский период сложилась традиция проводить досрочно все ключевые выборы, что позволяет власти быть к ним готовыми, а оппозиции нет, так как она ориентируется на предусмотренные законом сроки, сказал РБК директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. «В период транзита власти важную роль играет ориентация торгово-промышленных групп влияния, напрямую неподконтрольных властям. Руководству Казахстана важно, чтобы эти группы не конвертировали экономическое влияние в политическое. Теперь, когда выборы назначены досрочно, их сценарий предсказуем: «Нур Отан» выдвинет согласованного кандидата, что гарантирует ему избрание», — считает Казанцев.

«Очевидно, что в Казахстане очень спешат закончить транзит власти. Это можно считать с обращения Токаева, который говорит, что людей волнует неопределенность и что нужно обеспечить преемственность курса основателя современного Казахстана Назарбаева», — полагает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Впрочем, спешка может быть связана и с состоянием здоровья первого президента, отметил он.

Кто будет выдвинут в президенты, станет известно в ближайшее время. После утверждения Дариги Назарбаевой председателем сената опрошенные РБК эксперты заговорили о высокой вероятности ее участия и победы. Днем 8 апреля помощница Назарбаевой Сауле Мустафаева заявила, что та​ не планирует участвовать в выборах. Однако сама Назарбаева заявлений не делала и ситуация еще может измениться, обращает внимание Дубнов. Если все же дочь экс-президента не примет участие в выборах, кандидатом от партии власти станет Токаев, прогнозирует эксперт. Хотя у последнего есть проблемы с соблюдением ценза оседлости — кандидат в президенты должен последние 15 лет проживать на территории Казахстана, а Токаев с марта 2011 года по октябрь 2013 года был заместителем генерального секретаря ООН — генеральным директором отделения ООН в Женеве.

Представитель Токаева заявил, что кандидата от правящей партии определит съезд. Назарбаева и Токаев входят в бюро политического совета «Нур Отан». Секретарь партии Тамара Дуйсенова сообщила, что в партии определят кандидата в течение 20 дней (ее слова передало агентство «Тенгриньюс»).